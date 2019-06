Comment cuisiner les têtes de violon comme il faut

Elles sont raffinées, savoureuses, nutritives et on les attend toute l’année. Au printemps, on se jette sur les têtes de violon, aussi appelées crosses de fougère. Mais comment les apprêter pour profiter de leur plein potentiel et éviter les risques d’intoxication? Suivez le guide.

La meilleure façon d’en profiter reste d’aller la cueillir soi-même, conseille la pro de la cuisine sauvage québécoise et autrice du livre Forêt (cité ci-bas), Ariane Paré-Le Gal. On retrouve généralement le plant dans les zones humides, comme aux abords des ruisseaux, des rivières et dans les sous-bois.

Une fois blanchies, elles se congèlent également jusqu’à six mois, au même titre que les asperges. Bien sûr, elles seront plus mollasses, mais vous pourrez faire le plein de verdure de chez nous même hiver.

On peut dérouler les têtes pour en faire des spirales, en forme de tire-bouchons. Elles sont ainsi moins denses et décorent magnifiquement l’assiette.

Bien plus qu’un simple livre de recettes traditionnelles, ce nouvel ouvrage nous transporte en pleine nature afin de se réapproprier la forêt comme garde-manger. Un peu comme le faisaient nos ancêtres. Les auteurs Ariane Paré-Le Gal et Gérard Le Gal, deux véritables coureurs des bois et savants de la cuisine sauvage, nous apprennent comment dénicher les perles culinaires de la nature québécoise : des champignons, des arbres, des plantes et fleurs sauvages, et comment les apprêter pour relever nos plats.

On a salivé devant absolument toutes les recettes présentées : de la salade de salicorne, de melon miel et de caquillier, au gâteau mélicot-épinette, meringue à l’érable en passant par le pesto à la livèche écossaise et aux noix cendrées. Oui, vous vous creuserez peut-être un peu la tête pour trouver les ingrédients, mais la satisfaction (et la découverte) seront assurément au rendez-vous lorsqu’ils gagneront votre palais.

44,95$ (384 pages)