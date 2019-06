5 nouveaux livres de recettes pour célébrer l’été

L’été arrive, on range la mijoteuse et on mise sur la fraîcheur. Voici 5 livres de cuisine supra estivaux à ajouter à sa collection. La cuisine fraîcheur du Venice

KO Éditions/Instagram

Cap sur la Californie avec les recettes ensoleillées des charmants restaurants Venice. Pokés colorés, salades-repas originales, tacos pleins de saveurs et smoothies nourrissants sont à l’honneur dans ce tout nouvel ouvrage signé par le propriétaire de la chaîne, Charles Manceau. Les quelque 88 recettes proposées sont en fait des classiques du resto, mais adaptés pour que vous puissiez facilement les reproduire à la maison. Une cuisine santé et pas trop compliquée, rien de mieux pour profiter des beaux jours! 29,95$ Vert couleur persil

Les Éditions La Presse

Ce sublime livre est un hommage aux fruits et aux légumes. Dans les pages au design épuré, on découvre des recettes simples et santé composées d’ingrédients frais et biologiques. Le tout accompagné de trucs pour limiter le gaspillage ou, plus généralement, son empreinte écologique. Et, non, il n’y a pas que de la salade. L’auteure, Geneviève Plante, qui gère un blogue également intitulé Vert couleur persil, nous propose houmous à la sauge, poutine de haricots verts, gâteau au fromage… et nous convainc surtout qu’il est possible d’allier nourriture saine, gastronomie et conscience écolo. 32,95$ Dumplings

Les Éditions Goélette

Après avoir partagé ses meilleures recettes de sushis, de tartares, et de pokés, la pétillante Geneviève Everell, alias Miss Sushi à la maison, nous propose dans son nouveau livre ses «bouchées de bonheur» : les dumplings. En plus des techniques de pliage et de cuisson, on y découvre 50 recettes gourmandes, audacieuses, aux inspirations multiples, souvent cochonnes, mais surtout dangereusement alléchantes. Succomberez-vous aux dumpings poutine, à la version nachos ou au Nutella? 21,95$ Forêt : identifier, cueillir, cuisiner

Éditions Cardinal

Bien plus qu’un simple livre de recettes traditionnel, ce nouvel ouvrage nous transporte en pleine nature. Le but: se réapproprier la forêt comme garde-manger, comme le faisaient nos ancêtres. Les auteurs Ariane Paré-Le Gal et Gérard Le Gal, deux véritables coureurs des bois, vous apprennent comment dénicher les perles culinaires de la nature québécoise, des champignons, des arbres, des plantes et fleurs sauvages, et les apprêter pour relever nos plats. On a salivé devant absolument toutes les recettes présentées : de la salade de salicorne, de melon miel et de caquillier, au gâteau mélicot-épinette, meringue à l’érable en passant par le pesto à la livèche écossaise et aux noix cendrées. Oui, vous vous creuserez peut-être un peu la tête pour trouver les ingrédients, mais la satisfaction sera assurément au rendez-vous lorsqu’ils gagneront votre palais. 44,95$ (384 pages) Plus de légumes par Ricardo

Les Éditions La Presse