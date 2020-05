COVID-19: il faut un moratoire pour les jeunes de la DPJ

Alexey_M via Getty Images

Au Québec, les jeunes placés dans le système de protection de l’enfance (DPJ) doivent faire une transition abrupte vers la vie adulte dès leur majorité — au jeune âge de 18 ans. Déjà difficile en temps normal, ils se retrouvent dans des circonstances plus que désastreuses pendant la pandémie de COVID-19. Un rapport publié le 11 mai par l’Étude sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France (ÉDJEP) met en évidence l’intensification des obstacles et des défis auxquels sont confrontés les jeunes placés qui doivent quitter la DPJ à 18 ans : difficultés d’accès au logement, aux services sociaux et en santé mentale, aux études postsecondaires et à l’emploi. Pareillement, une étude canadienne effectuée en 2016 a démontré que les jeunes placés sont près de 200 fois plus à risque de devenir sans-abri une fois qu’ils ont quitté le système que ceux de la population générale. En tant que doctorante en travail social à McGill, mes recherches portent sur les réseaux de soutien social de ces jeunes placés qui font la transition à la vie adulte. Ma recherche doctorale démontre que les jeunes placés se sentent très isolés après avoir quitté le système de protection de l’enfance, et ont peu ou pas de soutien relationnel. Cet isolement et manque de support se sont certainement intensifiés pendant ce temps de pandémie.

Une étude américaine effectuée ces dernières semaines illustre les besoins intensifiés des jeunes placés qui font la transition à la vie adulte pendant la pandémie. Selon leurs résultats, 43% d’entre eux indiquent que la crise sanitaire a eu un impact négatif sur leur situation de logement, et plus de la moitié (55%) vivent une insécurité alimentaire. Les résultats démontrent aussi un taux très élevé de dépression et d’anxiété (56%) et plus d’un tiers (33%) souhaitent recevoir davantage d’aides de personnes significatives. La réalité au Québec Selon l’étude ÉDJEP, environ 2000 jeunes doivent quitter le système de protection de l’enfance du Québec chaque année en raison de la limite d’âge pour les soutiens et les services, la majorité quittant en juin ou juillet. Les chercheurs estiment que près de 1180 jeunes seront ainsi forcés à quitter la DPJ dans les prochaines semaines, alors que la première vague de la pandémie n’est pas terminée. Cette situation est dénoncée au pays depuis la mi-mars. Un appel à l’action a été publié par communiqué à la fin mars par la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada, en collaboration avec des défenseurs des jeunes pris en charge à travers le pays. Jusqu’à maintenant, la plupart des juridictions provinciales et territoriales ont répondu à cet appel en émettant des moratoires sur les coupures des services de protection de l’enfance en fonction de l’âge. Toutefois, le gouvernement du Québec refuse d’émettre un moratoire officiel, déclarant qu’il y a une stipulation dans la Loi sur la protection de la jeunesse (article 641.) qui permet aux jeunes de se loger sur place au besoin, et que cette clause est suffisante dans ce temps de crise. Le statu quo n’est pas suffisant Mais est-ce vraiment suffisant? Des experts au Québec et à travers le pays — incluant des anciens placés — insistent que non. Dans un article publié dans le journal Métro le 24 mars en collaboration avec la Ligue, j’ai mis l’emphase sur l’importance de suspendre «immédiatement et indéfiniment» la coupure des services à l’âge de la majorité. À la mi-avril, l’ancien défenseur de la jeunesse de l’Ontario Elwin Irman a publié une lettre ouverte au premier ministre François Legault afin de l’implorer de cesser la sortie des jeunes de la DPJ dès leurs 18 ans pendant la pandémie. Un mois plus tard, le chercheur Martin Goyette indiquait dans une entrevue que la provision dans la loi (article 64.1) n’est toujours pas suffisante et ne se concrétise pas en pratique. En conséquence, les organismes communautaires qui servent les jeunes de la rue voient leurs demandes pour le logement temporaire augmenter pendant la pandémie.