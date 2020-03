COVID-19: Je mange pour contrer ennui et anxiété. Comment y remédier?

La faim: c’est un signal envoyé par votre corps pour indiquer qu’il a besoin d’énergie. On sent alors une sensation physique de creux dans l’estomac qui s’installe progressivement. Si on attend trop longtemps et que la faim devient trop forte, on aura tendance à manger plus vite et en plus grande quantité! On risque alors de terminer notre assiette sans faim réelle.​

La satiété: c’est l’absence de faim. On se sent bien, sans tension au niveau du ventre. À ce stade, on se sent même énergisé ! On pourrait aller faire une activité physique légère sans problème.

Est-ce possible de recommencer à écouter ma faim? Oui, absolument! Nous avons tous un mangeur intuitif en nous! Il suffit de redécouvrir ses signaux, un défi à la fois.

Source: Jecoutemafaim