Après l'alerte de cet après-midi, pas d'excuses pour ignorer les mesures sanitaires

Une alerte rappelant les consignes liées aux mesures sanitaires sera envoyée sur tous les téléphones cet après-midi, à 14h30.

Le premier ministre François Legault a annoncé cette initiative pendant son point de presse sur la COVID-19.

Le message en question sera envoyé sur tous les téléphones, toutes les télévisions et les radios par l’entremise du système «Québec en alerte». On mentionnera à la population que si elle ne respecte pas les consignes, elle s’expose à recevoir non plus des avertissements, mais plutôt des contraventions.

«On n’est plus à l’étape d’avertir le monde, a souligné le premier ministre Legault. On l’a passée, cette étape-là. On est à l’étape de donner des amendes.»