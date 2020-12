Le premier ministre François Legault a demandé aux policiers et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de distribuer davantage de contraventions aux personnes et aux entreprises qui ne respectent pas les consignes sanitaires, a-t-il affirmé mercredi, lors d’un point de presse sur la COVID-19.

Les amendes peuvent atteindre 6000$.

«Ça va faire. Il faut un moment donné être capable d’envoyer un message très clair à cette petite minorité qui ne respecte pas les règles», a lancé M. Legault, haussant le ton.

«Ce n’est pas vrai qu’il y a une minorité va mettre en danger tous les Québécois», a-t-il ajouté. Un avertissement sera d’ailleurs envoyé à tous les Québécois par l’entremise du système En Alerte à 14h30 mercredi après-midi.

Alors que les hôpitaux débordent dans plusieurs régions, le premier ministre a exhorté les Québécois à réduire leurs contacts sociaux dès maintenant.

«Si demain matin on fait la même recette, on va avoir le même gâteau», a-t-il illustré. Si on ne réduit pas nos contacts, on va avoir le même résultat dans les hôpitaux.»

Le premier ministre a également réitéré à plusieurs reprises sa demande aux entreprises qui le peuvent de fermer temporairement leurs portes du 17 décembre au 4 janvier.