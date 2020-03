Coronavirus: les infirmières manquent d'information

Fuse via Getty Images Nurse Putting on Rubber Gloves

Jeudi, la présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Francine Dupuis, évoquait un «délestage» soit la possibilité que «certaines activités» soient «temporairement cessées ou diminuées afin de libérer plus de personnel pour s’occuper de la pandémie».

Une solution que la FIQ voit d’un bon oeil, mais sur laquelle elle réclame plus de détails.

«Si un jour j’ai X infirmières qui sont en quarantaine, c’est quoi les étapes? Quels services vous allez fermer?» demande Mme Lapointe.

PÉNURIE DE MASQUES L’une des principales inquiétudes de la Fédération interprofessionnelle de la santé est une pénurie de masques N95. Les stocks mondiaux de ce type de masques ont été vidés par des citoyens paniqués, même si l’Organisation mondiale de la santé estime qu’ils ne sont pas nécessaires pour la population générale.

Questionnée au niveau des ratés du service Info-Santé au cours des derniers jours, Mme Lapointe dit vouloir «donner la chance au coureur» et attendre de voir si les mesures annoncées par la ministre de la Santé seront efficaces.

«Actuellement, le 811 est le seul canal pour obtenir un rendez-vous pour un test [de dépistage]», a confirmé le MSSS au HuffPost Québec. Même si des effectifs ont été ajoutés, l’attente était toujours «très élevée» vendredi matin. Des usagers rapportent avoir attendu plusieurs heures pour parler à une infirmière.

«O n espère juste qu’ils vont s’en souvenir »

Pour Linda Lapointe, la situation actuelle risque de mettre en lumière les problèmes systémiques qui existent dans le réseau de la santé québécois depuis belle lurette.

«Ça fait juste prouver encore plus comment le réseau est pris à la gorge. On a jamais de backup», se désole-t-elle.

Une pénurie qui risque de s’accentuer, entre les infirmières qui vont être en isolation et le nombre de patients qui est appelé à augmenter. D’autant plus que les infirmières devront prendre plus de temps pour s’occuper des patients infectés, puisqu’elles doivent notamment mettre des blouses, des masques et des gants chaque fois qu’elles entrent dans leur chambre.