Depuis quelques jours, le virus de Wuhan préoccupe de plus en plus les Canadiens.

Des centaines de personnes sont tombées malades en Chine et le virus — un type de coronavirus — en a tué au moins 40 dans ce pays. D’autres pays ont également signalé des cas ces derniers jours, dont plusieurs aux États-Unis. Plusieurs provinces ont annoncé qu’elles observent certains individus pour détecter des symptômes du virus. Au Canada, il y a un cas confirmé et un cas présumé jusqu’à présent — un homme et sa femme, qui ont récemment voyagé à Wuhan — à Toronto.

Les gens se préparent à l’éventualité où le virus infectieux atteindrait les côtes nord-américaines. Les aéroports et les hôpitaux examinent les patients pour détecter d’éventuels symptômes.

Pour plusieurs, cette préparation implique l’achat de masques en papier. Mais sont-ils vraiment efficaces? Voici ce que vous devez savoir à ce sujet, selon le Toronto University Health Network.

Les masques faciaux en papier protègent-ils contre les coronavirus?

Non, et en fait, selon certaines informations provenant du réseau de la santé, ils sont «contre-productifs». Un masque en papier courant ne fera pas grand-chose pour vous protéger contre le virus, car il laisse des parties de vos yeux et de votre bouche exposées et ne filtre pas certaines particules spécifiques. C’est une bonne stratégie si vous avez un rhume ou une grippe et que vous ne voulez pas tousser sur les gens, mais c’est tout.

Un masque N95 fonctionne-t-il?

Un masque N95 bien ajusté protégera contre le virus. Le masque tire son nom du fait qu’il filtre 95% des particules de plus de 0,3 microns. Souvent utilisés pour protéger contre la fumée et les émanations, ce sont des masques de qualité professionnelle qui doivent être ajustés à chaque personne et changés fréquemment.