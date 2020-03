Plusieurs compagnies aériennes dont Air Transat , Air Canada et Sunwing ont annoncé des politiques de flexibilité permettant à certains voyageurs de modifier leurs réservations sans frais, tout dépendant de la date à laquelle ils ont acheté leurs billets et de leur date prévue de départ.

Le site Internet d’Air Transat a été en panne pendant plus de deux heures vendredi soir, tandis que ses centres d’appels et ceux d’Air Canada étaient saturés.

Des «politiques de flexibilité» trop rigides?

Plus tôt cette semaine, Air Canada et Air Transat ont tour à tour annoncé qu’elles allaient permettre aux clients qui avaient fait des réservations avant le 4 mars pour un voyage d’ici le 30 avril de les modifier sans frais ou de les annuler en échange d’un crédit. Des politiques similaires s’appliquent aux nouvelles réservations effectuées entre le 4 et le 31 mars, pour des dates de voyage allant jusqu’au 31 octobre chez Air Transat et au 31 décembre chez Air Canada.