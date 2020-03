Coronavirus: annulez ou reportez tous voyages non essentiels hors du Canada

holgs via Getty Images

Le gouvernement canadien prend une nouvelle série de mesures pour ralentir la propagation du coronavirus au pays.

Ottawa sert à tous les Canadiens une recommandation officielle, issue de l’Agence de la santé publique du Canada: ne voyagez pas à l’étranger, y compris aux États-Unis, à moins que ce ne soit essentiel.

Le Canada interdit ses ports à tous les bateaux transportant plus de 500 personnes, jusqu’au 1er juillet.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, travaille à un plan pour regrouper tous les vols internationaux dans quelques aéroports du pays afin d’y concentrer les ressources de détection de voyageurs infectés.

Devant tous les inconvénients que ces mesures et les décisions que les provinces et les villes prennent depuis quelques heures, Ottawa annoncera la semaine prochaine un plan de relance de l’économie et une série de mesures fiscales pour faciliter la vie aux citoyens en temps de pandémie.

En attendant, le ministre fédéral des Finances a annoncé, vendredi, un programme pour les entreprises.

“Nous mettons en place notre programme de facilitation de crédit pour soutenir nos entreprises et stimuler l’économie. Cela mettra 10 milliards $ à la disposition des entreprises canadiennes”, a annoncé le ministre Bill Morneau aux côtés du gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, et du surintendant des institutions financières, Jeremy Rudin.

La Banque du Canada abaisse son taux d’intérêt directeur d’un demi-point de pourcentage, à 0,75 %, en réponse à la pandémie de la COVID-19.