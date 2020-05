Le confinement me donne l'impression d'échouer dans mon rôle de mère

Deux jours plus tard, sa garderie fermait. En plus du sommeil fracturé, nous étions maintenant à la maison ensemble, tous les trois, toute la journée, tous les jours. Au fil du temps, un étrange sentiment de déjà-vu s’est emparé de moi, la forte impression j’avais déjà vécu ça auparavant. Mon corps élançait, comme si une tension qui n’avait jamais complètement guéri était douloureuse à nouveau. Puis, je me suis rendu compte de ce que nous vivions à nouveau : le stade du nouveau-né.

Chaque sieste et chaque nuit, elle a pleuré et nous a suppliés pour retrouver sa suce. Il fallait des heures pour l’endormir chaque nuit, comme quand elle était bébé et que nous allions dans sa chambre encore et encore pour l’allonger dans son berceau. Alors, quand elle dormait, c’était par à-coups, et elle se réveillait à des heures bizarres de la nuit, en criant.

Le jour après que l’ Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 était désormais considérée comme une pandémie, mon mari et moi avons cessé l’utilisation des suces avec notre enfant de deux ans. Le moment choisi est purement un hasard. Nous avions passé les jours précédents à parler de la «fée des suces» et elle devait venir ce soir-là, pour emporter les suces de notre fille et les donner aux bébés qui ne sont pas encore des grandes filles.

Mais la deuxième semaine a commencé, et les fissures sont apparues sur la façade. La nouveauté d’être ensemble à la maison s’est estompée. Ma fille trouve que ses jouets sont ennuyeux. Les activités que je prévois prennent trop de temps à mettre en place et à nettoyer pour justifier les quelques minutes qu’elles auront durées. Elle est de plus en plus grincheuse à cause du manque de structure, et s’énerve de plus en plus contre mon mari et moi, qui retournons continuellement à nos ordinateurs portables pour vérifier nos courriels ou participer à des réunions Zoom.

La première semaine, tout allait bien. On a fait de la peinture aux doigts. Nous avons enfilé nos maillots de bain, avons rempli la baignoire et organisé un «party piscine» improvisé. Nous avons lu des livres et fait des promenades. Nous avons fait du pain. J’ai commencé à me sentir bien dans ma peau de mère comme jamais auparavant.

À trois mois, j’ai accueilli à bras ouverts la garderie dans ma vie. Mais aujourd’hui, je me retrouve soudainement dans ce piège à nouveau, isolée dans ma maison avec mon enfant, me sentant à nouveau responsable de chaque décision, de chaque choix.

Mon congé de maternité m’a semblé être un piège, enfermée à l’intérieur à toute heure, me faisant dire de me détendre - et d’en profiter! - alors que tout ce que je pouvais ressentir était le poids insupportable de la responsabilité, le fait de savoir que j’étais en quelque sorte singulièrement responsable de garder une autre âme vivante, saine et heureuse.

Son malheur se cache sous ma peau, me remplissant de souvenirs, presque de flashbacks. Je ne peux pas réparer ça maintenant, et je ne pouvais pas le faire à l’époque. Une frustration familière me ronge l’estomac. Je ressens le même manque de gentillesse envers ses exigences et je sais que c’est injuste, mais ça me met à vif. Elle en demande tellement, mais n’a besoin de rien non plus, et je sens la tension dans ma poitrine comme dans ses premiers jours, l’irritation insupportable de sentir que je ne peux pas lui donner ce qu’elle veut, ses gémissements incontrôlables pendant qu’elle est dans mes bras malgré un ventre plein et une couche propre.

Maintenant, comme avant, je passe en revue la liste de ce qui est censé la rendre heureuse. Je lui donne des jouets et des jeux, des casse-têtes et des moments pour jouer. Des miettes de pâte à modeler s’incrustent dans le tapis. Chaque chandail que je possède est recouvert de peinture. Mais, comme à l’époque, son malheur persiste.

Elle se jette sur le sol, faisant dangereusement tomber tout son corps comme un joueur de football. Elle jette ses jouets dans le couloir. Elle s’assoit sur le sol humide lors de notre promenade quotidienne et refuse de bouger. Elle a cessé d’utiliser sa chaise haute le mois dernier, mais maintenant elle rampe sur mes genoux à chaque repas, se presse contre moi, ses petites jambes se balançant sur le côté de la chaise pendant que je mange autour d’elle, la nourriture glissant de ma fourchette et tombant sur le sol. Ça me transporte à l’époque où je la mettais en équilibre sur moi tout en mangeant froid à chaque repas, terrifiée à l’idée de faire tomber accidentellement de la nourriture chaude sur sa tête fraîche et chauve.

«C’est toi la mère. Tu donnes le ton», me gronde ma soeur quand je l’appelle à l’approche de la troisième semaine. Je sais que c’est vrai et que tout ce qui concerne la maternité est injuste, que les mères sont pénalisées au travail pour leurs enfants alors que les pères sont promus, pendant que les mères s’occupent de la majorité des tâches domestiques, qu’elles sont jugées pour chaque effort alors qu’on louange les pères pour leur simple présence.