À 99 ans, il survit à la COVID et son message est une vraie inspiration

Je vis très bien le confinement; je pratique mon violon, je m’occupe de ma collection de timbres, je prends des marches dans mon appartement, je lis mon journal, je fais des recherches sur Internet et je fais des Zoom avec ma famille. Pour garder le moral pendant la pandémie, je conseille à tous de vivre un jour à la fois, et surtout, de se tenir occupé.»

«Le jour de Noël, on m’a testé positif. J’ai été chanceux car je suis passé à travers sans symptômes. Il faut dire que je n’ai aucune maladie et que je n’ai jamais attrapé une grippe de ma vie.

Contactée au téléphone, Arianne Clément nous a confié que son grand-oncle avait toujours insisté sur le fait qu’il n’y avait pas d’âge pour commencer à réaliser ses rêves et à cultiver ses intérêts. La clé pour demeurer en santé? Demeurer actif et curieux, ce qu’il dit avoir toujours fait.

«J’ai commencé à 8 cennes de l’heure et je travaillais de nuit, 72 heures par semaine. Durant la grève de 1943, j’étais le secrétaire de l’union (le syndicat, ndlr) et quand la grève s’est terminée, le gérant de l’usine m’a dit qu’en guise de pénitence il me mettait dehors pour un an. J’ai donc essayé de me placer à Montréal, mais j’avais été barré partout à cause du système de l’assurance chômage en place à l’époque», a-t-il détaillé à Arianne Clément.