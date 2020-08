Communauté ours: vive les formes et le poil!

Courtoisie/Julien Serre Julien Serre au défilé de la Fierté 2019, arborant sa bannière de Monsieur Ours et le drapeau de la communauté ours.

«Les gens qui étaient un peu gros et poilus ne rentraient pas dans les cases de ce qu’on voyait dans les médias. Ils ont créé un mouvement d’inclusion pour se retrouver ensemble et dire qu’eux aussi, ils étaient beaux avec leurs formes et leurs poils», explique l’homme de 37 ans, qui fait fièrement partie de la communauté ours montréalaise.

Les préjugés et les stéréotypes sont bien ancrés au sein même de la communauté LGBTQ+ . Être plus costaud ou avoir un surplus de poids et arborer une pilosité bien fournie, ça ne correspond pas à l’homme gai typique, soutient-il. C’est d’ailleurs dans ce contexte que la communauté ours s’est formée dans les années 70.

Encore aujourd’hui, ces hommes de la communauté LGBTQ+ se sentent mis de côté. «Quand la communauté est représentée, en général, ce n’est pas nous qu’on voit le plus, se désole Julien Serre. On est dans un microcosme parce qu’on est dans une communauté LGBT, mais toutes ces différences-là, on les sent au sein même de notre communauté. Ça fait comme des sous-groupes.»

Heureusement, les ours sont accueillants, mais surtout, et il insiste, inclusifs. «Tu peux venir comme tu es et tu ne seras pas jugé sur ton apparence. On peut être un petit peu gras et on s’aime comme ça, assure Julien Serre. Il y a le côté sexuel et fétiche du poil et de l’embonpoint, mais il y a aussi, derrière, l’aspect communautaire qui fait qu’on se retrouve autour de ça.»

Le racisme n’échappe pas non plus à la communauté LGBTQ+, mais chez les ours, tout le monde est le bienvenu peu importe ses origines, promet-il. «Le drapeau de notre communauté correspond à tous les types de peau de la race humaine pour dire qu’on est tous représentés.»