Signe que le printemps approche, le Québec s’apprête à passer à l’heure avancée de l’Est, ce dimanche 8 mars.

À 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, on avance l’horloge à 2h. Vous perdrez donc une heure de sommeil. (Eh oui, chères mamans de jeunes enfants, pas de grasse matinée en cette Journée internationale des femmes!)

Si le passage à l’heure d’été fait en sorte que vous vous lèverez plus rapidement, consolez-vous en vous disant que le soleil se couchera quant à lui plus tard. Cela vous permettra donc de profiter davantage de vos après-midi et de vos soirées.

Le retour à l’heure normale (ou heure d’hiver) se fera le soir de l’Halloween, soit dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020.