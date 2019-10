Céline célèbre ses jumeaux en photos (mais vous ne les reconnaîtrez pas)

Moment touchant pour Céline Dion. La chanteuse a souligné l’anniversaire de ses jumeaux Nelson et Eddy sur Facebook ce mercredi en publiant deux photos d’eux... et ses fans ne les ont pas reconnus.

«Des rires en double et deux fois plus d’amour. Bon 9e anniversaire, Nelson et Eddy ! Je suis tellement fière de mes garçons…», a a écrit la star présentement très occupée avec sa tournée mondiale Courage.

Les deux gamins ont bien vieilli... et surtout beaucoup changé depuis leur dernière apparition publique. Force est de constater qu’en vieillissant, la paire -des jumeaux - se ressemble de moins en moins.

Plusieurs internautes ont aussi souligné le fait que les deux frérots ressemblent beaucoup à leur défunt papa, René Angélil.

En janvier dernier, Céline avait publié une photo d’elle avec son fils aîné, René-Charles, qui fêtait ses 18 ans.

Comme quoi la diva prend soin de sa famille, malgré son horaire bien chargé.