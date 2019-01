Le message d'amour de Céline Dion à René-Charles

Ce vendredi 25 janvier est un jour particulier pour René-Charles que Céline Dion a voulu marquer d'un message touchant et empreint d'amour. En cette journée, le fils aîné de la star va souffler 18 bougies. 18 ans, ça se fête en grand!

Voici ses mots qu'elle a partagés sur compte Instagram.

«Aujourd'hui, tu as 18 ans. Déjà ! Tu es devenu un homme et je suis très fière de toi, de ce que tu es et de ce que tu deviens chaque jour.

Moi, je me souviens à peine de mes dix-huit ans. Je te souhaite de profiter pleinement du moment et de toutes les possibilités de la vie qui s'offrent à toi. La chance appartient à celui qui la prend. Tu es passionné, intelligent et doué, tu sauras prendre les bonnes décisions, j'en suis certaine.

Tu as un guide là-haut, ton père qui t'aidera à faire les bons choix. Et ici, il y a moi pour te tenir la main et toujours t'envelopper de mon amour inconditionnel.

Profite bien de tes 18 ans ! La vie est aussi belle que toi. Que ton bonheur soit aussi grand que l'amour et la fierté que je te porte.

Bonne fête mon grand homme ! Je t'aime...»

Bonne fête René-Charles!

