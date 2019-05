C2 Montréal : découvrez l’étonnant nouveau site

Le coup d’envoi de la huitième édition de C2 Montréal a été lancé. Pour la première année, l’événement alliant affaires et créativité se déroule du côté des Studios Grandé, à Pointe-Saint-Charles. On vous dévoile le nouveau site en photos.

Comme on vous l’annonçait en exclusivité au début du mois, cette édition est sur les stéroïdes. Le tout s’agrandit, se verdit et devient plus convivial.

Du 22 au 24 mai 2019, conférences (de Spike Lee, de Guy Laliberté, et de la fondatrice de Refinery29 Piera Luisa Gelardi, entre autres), expériences immersives, et célébrations sont au programme afin d’explorer les tendances, opportunités, bouleversements et mutations majeures qui se dessinent à l’horizon.

