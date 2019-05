L'événement d'affaires le plus couru de l'année C2 Montréal sera sur les stéroïdes pour sa huitième édition, du 22 au 24 mai 2019. Il déménage, s'agrandit, se verdit et devient plus convivial. Le HuffPost Québec a obtenu en exclusivité les détails sur le nouveau site ultra créatif. Voici ce que vous devez savoir avant tout le monde.

À l'abri de la pluie

Alors qu'il avait lieu à l'Arsenal dans Petite-Bourgogne depuis déjà six ans, C2 Montréal se déplace du côté de Pointe-Saint-Charles dans les gigantesques et lumineux Studios Montréal Grandé, doublant presque la superficie de son site.

Comme le nombre de participants acceptés restera le même que les années précédentes, soit environ 7500 sur trois jours, le nouvel espace de 200 000 pieds carrés sera beaucoup moins encombré. Plus important encore : la programmation entière pourra se dérouler à l'intérieur si jamais la pluie est de la partie.

Une zone festive extérieure - connectée à l'intérieur par d'immenses portes de garage - a tout de même été aménagée, mais elle sera davantage réservée au réseautage et au repas. Donc, finis les ateliers dehors. On y trouvera un bar, un espace café, un grand barbecue et des camions de rue ouverts jusqu'à 1h du matin (Pizzeria No. 900, Cho, Gaspésie, Ryu Sushi, Coba Bar, entre autres).

Les studios Grandé sont situés à une vingtaine de minutes de marche de la station de métro Charlevoix. Une navette fera les allers-retours pour faciliter l'accès au site.

Agora XXL

La grandeur impressionnante du nouveau site permet également la création de l'élément le plus marquant de l'édition 2019 : un amphithéâtre intérieur géant - nommé Agora par C2 depuis quelques années - qui peut accueillir tous (oui, vraiment tous) les participants autour d'un même conférencier vedette.

HuffPost Québec

C2 Montréal

Personne ne sera donc obligé de réserver sa place, de faire la file pour rentrer ou de regarder la conférence sur un écran. «On pourra, collectivement, profiter du même moment, se réjouit Génifère Legrand, chef de la création de C2 Montréal. Juste pour vous donner une idée, le chapiteau-agora de l'an dernier peut rentrer dans le nouvel agora.»

Le nouvel amphithéâtre deviendra par le fait même la place publique centrale, où les professionnels pourront réseauter en soirée. L'espace sera cintré par les loges des commanditaires de l'événement installées dans des conteneurs (une tradition!) en hauteur.

C2 Montréal

On retrouvera à proximité un cabaret décontracté où trônera notamment un piano à queue et une scène en cercle favorisant les conversations de groupe. Les organisateurs nous révèlent que certains participants pourraient être choisis au hasard pour venir échanger avec les conférenciers sur scène.

Un peu plus loin, on trouvera une coquette fermette où les participants pourront prendre un café en flattant moutons et cochons, ou mieux, s'adonner au très tendance yoga avec chèvres.

Des labs qui raisonnent

C2 Montréal

Comme chaque année, C2 présentera différentes expériences immersives, nommées Labs, misant sur la créativité et la réflexion. On ébranlera notamment votre rapport à la technologie, à l'art et à l'environnement, votre façon de bâtir des relations de confiance avec les autres ou votre façon de vous percevoir.

Le plus grand «hit», nous promet-on, sera un Lab dans le noir : «Les gens mettent un masque, suivent un fil d'Ariane et doivent résoudre des énigmes sans le sens de la vue, confie Génifère Legrand. Ça travaille la communication et l'écoute, deux choses importantes en affaires.»

C2 Montréal

Par ici la fête!

Les célébrations sont dans l'ADN de C2 Montréal depuis le jour un. La huitième édition n'en sera pas exemptée. En fin de journée, tous les participants seront invités à prendre un verre à divers endroits - l'agora, le cabaret, la plaza extérieure - sur fond de musique de Djs locaux.

Et comme chaque année, les trois jours se termineront par la fameuse soirée «Illumination». L'ultime party présenté par Stradigi AI auquel peut assister non seulement tous ceux qui ont un laissez-passer «Expérience totale» de trois jours, mais également tous détenteurs d'un billet d'un soir (en vente dès jeudi sur le site de C2) vous donnera droit aux prestations d'une kyrielle d'artistes locaux :

La soirée qui commence à 20h se termine généralement aux petites heures. Préparez-vous à danser... avec un génie de la création ou des affaires, qui sait? Peut-être Spike Lee, Guy Laliberté, la fondatrice de Refinery29 Piera Luisa Gelardi, ou encore les chefs David McMillan et Marcus Samuelsson.

Si le rappeur will.i.am sera conférencier cette année, C2 assure qu'il ne fait pas partie de la programmation de la soirée Illumination, pour l'instant.

L'an dernier, Snoop Dog était venu donner une conférence sur le thème du cannabis et avait donné une performance endiablée, pétard à la main, qui avait fait lever les foules lors de la soirée de clôture.

Plus vert que jamais

À C2 Montréal, n'a pas que création et affaires qui se rencontrent. L'environnement aussi. Les organisateurs qui misent sur différents procédés écoresponsables vont encore plus loin cette année en ne servant pas de viande rouge à ses participants. L'objectif est de rendre l'événement complètement végane pour l'édition 2020.

Un programme de récompenses

Non, à C2, on ne vous donnera pas d'Airmiles en échange de bidous. Toutefois, si vous réservez des activités, partagez votre appréciation de ceux-ci, participez à diverses expériences et cumulez les rencontres avec votre badge Klik, on vous réserve quelques privilèges. Parmi les plus prestigieux : un accès à une conférence intime et exclusive d'une mégastar des affaires ou encore une carte joker vous permettant de rentrer partout facilement et de passer devant toutes les files d'attente. Restez à l'affût, si vous faites partie des participants qui auront accumulé le plus de points, C2 vous avertira par texto.

Psst! C2 conseille aux participants d'enfiler des chaussures confortables, sans nous en dire plus...

VOIR AUSSI :