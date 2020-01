waterotter via Getty Images La plage de Grace Bay dans les Îles Turques-et-Caïques pourrait-elle un jour devenir la plus belle plage du Canada?

L’idée a été ramenée sous les projecteurs par le député conservateur Peter Goldring en 2003 et 2014, et débattue lors d’un congrès du NPD en 2016.

Mais le nom qui revient le plus souvent - et le seul mentionné par Bryan Brulotte en entrevue - est celui des Îles Turques-et-Caïques, un archipel britannique situé entre les Bahamas et Cuba, mieux connu par son surnom d’Îles Turquoises.

«Imaginez-vous tous les milliards de dollars que les Canadiens dépensent quand ils vont dans le Sud. S’ils n’avaient pas besoin de prendre leur passeport et pouvaient juste prendre leur permis de conduire et utiliser des dollars canadiens en vacances, je pense que les gens aimeraient ça», s’est-il enthousiasmé en entrevue avec le HuffPost Québec.

David Hiser via Getty Images Le Canada compte trois territoires: le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Pour créer une nouvelle province, la constitution canadienne exige d’avoir le soutien de sept provinces réunissant au moins 50% de la population. C’est pour contourner cette restriction que la Nouvelle-Écosse proposait en 2004 d’accueillir les Îles Turques-et-Caïques en son sein.

Alors, est-ce que c’est plausible?

S’il concède que la possible annexation des Îles Turques-et-Caïques a fait l’objet de «discussions importantes» dans les années 80, Martin Pâquet voit mal un tel projet trouver des appuis dans la classe politique d’aujourd’hui.

«En termes de politique internationale, le climat a beaucoup changé depuis la Seconde Guerre mondiale et la création de l’Organisation des Nations unies. On se méfie beaucoup des annexions. On est très sensible au droit à l’autodétermination des peuples», souligne-t-il.

Il estime qu’une annexion par le Canada serait «très mal vue» sur la scène internationale.

«À l’époque de Steven Harper, John Baird, qui était le ministre des Affaires étrangères, a bien indiqué qu’il était hors de question que le Canada s’embarque dans une politique d’annexion, entre autres parce que ça aurait nui à son image internationale», estime le professeur.