Vivre l’immersion dans les champs de lavande à longueur d’année

La perspective de pouvoir se plonger au coeur de champs de lavande, symbole d’été, même en plein hiver? Voilà de quoi nous réchauffer le coeur en cette période de pandémie . Et mieux encore, lorsqu’il s’agit d’un projet associant deux noms québécois: la compagnie Bleu Lavande et Moment Factory , connue pour ses installations et effets spéciaux remarquables.

Bleu Lavande a déménagé à Magog dans les dernières semaines . Et dans la foulée de ce nouveau site, la compagnie a annoncé sa collaboration d’affaires avec le studio de divertissement multimédia montréalais Moment Factory. L’entreprise a imaginé, créé et produit du contenu unique qui se retrouvera dans l’espace immersif du nouveau site, dès son ouverture en mai 2021. Il s’agira d’une salle intérieure faisant partie d’un vaste espace découvertes chez Bleu Lavande, une expérience unique au monde !

«Moment Factory est fier de s’associer à un fleuron québécois afin de contribuer à l’offre touristique régionale. En conjuguant créativité et multimédia, nos équipes créeront un espace immersif et interactif qui permettra aux visiteurs de vivre l’expérience de la lavande d’une manière nouvelle et engageante, et ce, à longueur d’année» explique Eric Fournier, associé et producteur exécutif, Moment Factory