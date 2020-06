BlackoutTuesday: Les stars d'ici soutiennent la communauté noire

Votre fil Instagram est noir? C’est #BlackoutTuesday. Un mouvement suivi par de nombreuses stars et anonymes et impulsé par plusieurs grandes maisons de disques et antennes dédiées à la musique .

La mort de George Floyd - un Afro-Américain tué par un policier lors de son interpellation à Minneapolis, le 25 mai dernier - a fait l’effet d’un électro-choc et a entraîné un mouvement mondial de solidarité contre les inégalités raciales et les violences policières.

Un fil Instagram quasi intégralement noir, impressionnant. Du noir comme symbole de silence et de réflexion à la suite de cette tragédie qui a entraîné des manifestations aux quatre coins de la planète pour que les inégalités cessent. Pour que l’horreur ne se reproduise plus jamais. Pour que nous expliquions à nos enfants ce qu’est le racisme. Pour que nous ne soyons plus jamais les témoins impuissants. Pour ne plus jamais voir ces images inimaginables et insoutenables d’un homme noir battu à mort par un policier.