«Big Brother Célébrités»: après l'unanimité, les regrets

Un premier candidat de Big Brother Célébrités a dû quitter l’aventure, ce dimanche 17 janvier. Et si nous avions pu croire que le résultat du vote serait un peu plus serré que ce que nous avions pu croire au premier abord, ce ne fut finalement pas le cas.

Après avoir accepté la périlleuse mission d’être mise en danger en se faisant assurer par François Lambert qu’elle ne pouvait que l’emporter face à l’oisif Claude Bégin, Geneviève Borne s’est finalement fait montrer la porte du manoir de L’Île Bizard.

Un résultat qui n’a en soi rien de très surprenant.

Ce que nous ne pouvions pas prévoir, cependant, c’est que les candidats voteraient à l’unanimité contre elle… et pour retrouver leur droit fondamental de se coucher après 21h30.

Mais une fois le résultat annoncé, plusieurs ont aussitôt regretté leur choix.

La raison? Le discours mimé et expéditif de Claude Bégin, vis-à-vis celui beaucoup plus senti de Geneviève Borne, qui a tout fait pour tenter de convaincre les autres participants de la «laisser vivre» une semaine de plus.

Mais tous, sans exception, ont préféré protéger leur alliance. Même si le vote demeurait secret.

Qu’en aurait-il été si certains candidats s’étaient effectivement laissés convaincre par les mots de la dernière chance de Geneviève avant de soumettre leur vote? Le tout pour ensuite mieux mentir à tout le monde et créer encore plus de situations conflictuelles au cours des jours et des semaines à venir…

Nous allons donner la chance aux coureurs de se réchauffer encore un peu, car la vraie saison est sur le point de commencer.

Espérons néanmoins que Claude Bégin saisira cette seconde chance pour faire un peu plus sa marque.

Deuxième impression

Dans cet ordre d’idées, nous offrons une mention spéciale à la production, qui a pris la peine de mentionner que l’invisible Richardson Zéphir ne faisait toujours pas partie d’une alliance. Le temps commence à presser, et passer trop de temps sous le radar risque de ne pas lui rendre service!

Après des débuts, disons, chancelants la semaine dernière, mentionnons également que cette première soirée d’élimination fut à la hauteur de la progression à laquelle nous avons pu assister tout au long de la semaine en ce qui a trait au montage et à la dynamique même de l’émission.

Marie-Mai était également beaucoup plus à l’aise dans son rôle d’animatrice, tandis que la production semble vouloir se permettre de plus en plus de pointes d’humour au niveau de la narration.

Un autre élément qui est particulièrement flagrant au terme de cette première semaine pour le moins mouvementée : les candidats sont visiblement beaucoup plus à l’aise de jouer le jeu lorsqu’ils n’ont pas à tenir continuellement compte de l’opinion du public (qui, ici, n’a pas son mot à dire sur l’issue de l’aventure).

Un constat qui pourrait peut-être donner matière à réflexion à l’équipe d’Occupation Double, par exemple.

On dit ça, on dit rien...

Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.