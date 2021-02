«Big Brother Célébrités»: trahison, complot et rapprochements sous les couvertures

Si nous avons appris une chose au cours de la dernière semaine, c’est qu’il ne faut jamais prendre quoi que ce soit pour acquis dans la maison de Big Brother Célébrités, car la dynamique et les relations de pouvoir peuvent changer à tout moment.

Lundi, Lysandre Nadeau est devenue la première candidate féminine de la saison à prendre possession de la chambre du patron - et de tous ses privilèges. Et malgré que son ascension eut été minée au départ par un instant de panique qui en a dit long sur le climat qui règne dans le manoir de L’île-Bizard, Lysandre a fait très bon usage de son temps passé au sommet de la chaîne alimentaire de la téléréalité.

Trahison, complot, formation d’une nouvelle alliance, espionnage, rapprochements sous les couvertures, victoire au challenge du véto... la principale intéressée s’est révélée une joueuse redoutable, capable de diriger le jeu, de brouiller les pistes, de créer des revirements, et surtout de remporter les victoires essentielles à la suite de son plan de match.

Le tout au grand dam de François Lambert, qui croyait pourtant que Lysandre n’avait d’autre choix que d’obéir aux ordres de l’alliance du gym.

Nous ne pouvions, d’ailleurs, que nous délecter des moments où le quatuor formé de François Lambert, Emmanuel Auger, Kevin Lapierre et Jean-Thomas Jobin n’arrivait plus à suivre la cadence, et à comprendre ce qui se tramait sous leurs yeux.

Chair à canon

Comme nous le soulignions la semaine dernière, le trio formé (au départ) de Lysandre, Camille Felton et Kim Clavel avait bel et bien une main mise sur le pouvoir, et il a su s’en emparer au moment opportun.

Le moment est évidemment venu de parler de la situation de l’alliance qui ne cesse de changer de nom, qui, alors qu’elle était au plus bas, a vu arriver de nulle part une offre qui allait donner l’opportunité à ses membres (Varda Étienne, Richardson Zéphir et Maxime Landry) de sortir momentanément de la cave sans avoir à lever le petit doigt.

Bref, une excellente chose, puisqu’il s’agit de la stratégie que ces derniers ont adoptée et défendue depuis le début de la saison.

Encore une fois, Lysandre a parfaitement joué ses cartes en se présentant en sauveuse à ce trio en détresse, accumulant les échecs et les défaites.

Bref, un trio qu’il est beaucoup plus avantageux d’amener avec soi loin dans l’aventure pour en disposer plus facilement dans le dernier droit, et ainsi augmenter ses chances de victoire.

Le tout en espérant que l’impression de pouvoir cesse de monter à la tête de Camille, qui ne s’est pas montrée sous son meilleur jour cette semaine, et dont les excès de joie et de confiance nous ont parfois donné l’impression de revoir Tom Cruise sautant sur le divan d’Oprah Winfrey.

La guerre sur le point d’être déclarée?

L’épisode diffusé ce jeudi 11 février s’est conclu alors que Lysandre jonglait avec l’idée d’aller au bout de son plan «machiavélique» en mettant Jean-Thomas en danger à la place de Varda.

Une décision qui nous donnerait assurément la soirée d’élimination la plus tendue et rocambolesque depuis le début de la saison, alors que les masques tomberaient officiellement, que deux joueurs du même clan devraient se battre pour rester, et qu’un très dur coup serait porté au quatuor masculin, qui deviendrait aussitôt un trio.

Ceci étant dit, cela placerait également nos amis les Valentins dans une position où ils devraient obligatoirement remporter le prochain challenge du patron, question de ne pas subir le même sort la semaine prochaine.

Peut-être aurons-nous également une réponse à savoir sur quel pied Kim choisira de danser. Mais rien n’est moins sûr.

Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.