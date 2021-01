«Big Brother Célébrités»: l'art de comprendre le message (ou pas)

Il aura fallu attendre quelques épisodes, mais Big Brother Célébrités semble finalement avoir trouvé son rythme de croisière. L’épisode diffusé ce jeudi 14 janvier nous a donné l’occasion de voir les participants s’investir de plus en plus dans le jeu.

Bonne nouvelle: la production semble aussi s’être ajustée au spectacle, proposant un montage de plus en plus limpide et efficace, et offrant une mise en scène beaucoup plus captivante de ses différents «personnages».

À peine quatre jours après leur entrée dans le manoir de L’Île Bizard, nous avons déjà eu droit à notre lot de larmes, de mises au point, de trahisons et de séances de manipulation. Bref, de quoi nous rendre on ne peut plus optimiste pour les douze semaines à venir.

Autre bonne nouvelle: les gros joueurs de cette première édition québécoise semblent vouloir jouer contre des adversaires à leur taille. Donc si vous traînez de la patte, vous risquez de quitter l’aventure plus tôt que tard.

Certains participants imposent déjà leur vision, leur cadence et leur stratégie, tandis que d’autres ne semblent toujours pas savoir ce qu’ils sont venus faire ici.