Je suis autiste et ça ne m’empêche pas d’être orthopédagogue

Les propos de ce témoignage ont été recueillis par le HuffPost Québec et retranscrits à la première personne.

À l’école, j’avais de très bonnes notes. J’ai un quotient intellectuel élevé et un haut niveau de langage. Ça a permis de compenser les difficultés que j’avais dans ma vie.

J’ai vécu beaucoup d’intimidation. Des élèves me lançaient des vers de terre et m’attendaient sur l’heure du dîner pour me frapper. Certains enseignants me disaient que je devais juste apprendre à me défendre. Ils n’intervenaient pas et ne s’arrêtaient pas sur mon cas.

Dès l’âge de six ans, je sentais que j’étais un peu différente des autres de ma classe. Je ne me sentais pas concernée par les discussions des élèves. Je trouvais que leur humour était différent du mien. À huit ans, je jouais avec une fille et elle m’a demandé si j’étais handicapée.

À l’adolescence, je cherchais des réponses et j’ai consulté. J’étais mal à l’aise avec plein de choses, mais je n’arrivais pas à nommer ce que c’était. Mes difficultés étaient perçues comme de la timidité et de l’anxiété.

Ça a surtout commencé à me causer des problèmes quand j’ai commencé à travailler, à 16 ans. J’avais un emploi en restauration, où il y avait beaucoup de multitâches. Je trouvais ça difficile.

Ça n’a jamais été facile non plus dans les contextes de groupe. Souvent, je ne sais pas comment commencer une conversation ou quand parler. Il y a beaucoup de sujets qui ne m’intéressent pas. J’ai des intérêts très spécifiques, donc quand les gens parlent de leur journée ou de magasinage, qu’ils font du small talk, je décroche.

Je me suis dit que quelque chose clochait avec moi, mais personne ne mettait le doigt dessus.