Ashley Graham dévoile ses vergetures et la toile s'enflamme

Le mannequin cache son sein d’une main manucurée, le reste de son corps nous est montré, sans retouche, et marqué par des vergetures. Figure de proue de la diversité corporelle et de la beauté diversifiée, Ashley a pour habitude de se montrer sans filtre, loin des clichés standards et formatés auxquels la mode nous avait habitués.

La photo aimée par plus 1,3 millions de personnes a également entraîné plus de 18 600 commentaires tous positifs, élogieux, et reconnaissants. Source d’inspiration, la jeune femme rejoint une grande audience par ses publications authentiques et sans filtre.

Voici quelques extraits des commentaires laissés par ses admirateurs:

«Mon corps ressemble exactement à ça, raconte une internaute. Je ne suis pas vraiment fière de lui. Simplement, voilà, certaines d’entre nous n’ont pas la peau lisse ou le ventre plat comme les autres femmes.»

«Ma femme en est maintenant à son troisième trimestre. Je peux voir comment mon fils change son apparence physique. Amour à toutes les femmes et à ce que vous vivez pour nous, les hommes...»

L’une des citations du mannequin que l’on garde en mémoire, c’était celui-ci dessous lors d’une entrevue avec le Elle Canada, en octobre 2016:

« Tu sais ce qui est drôle? Je pense que les femmes trouvent que je suis inspirante parce que je ne m’excuse pas. J’ai de la cellulite. J’ai du gras dans le dos. J’ai un gros ventre. Mais je travaille avec mon corps comme si ce n’était pas le cas parce que je ne connais aucun autre corps. Je ne sais pas comment me sentir mince. Je sais seulement comment me sentir comme Ashley.»

Le mannequin n’en finit pas de faire bouger l’industrie de la mode!