Une vidéo d'Arnaud Soly expliquant le consentement aux enfants refait surface au bon moment

Arnaud Soly a profité de la vague de dénonciations de comportements répréhensibles et d’inconduites sexuelles qui a déferlé sur le Québec au cours des dernières semaines pour repartager sur ses réseaux sociaux une capsule vidéo dans laquelle il tente d’expliquer au mieux de ses compétences le consentement aux enfants.

L’humoriste se retrouve ainsi face à un jeune garçon, qu’il désire sensibiliser dès son plus jeune âge à l’importance de prendre en considération le confort et le bien-être de ses amis lorsqu’il joue avec eux.

«Mettons que tu veux jouer avec un ami, tu lui demandes avant? Eh bien c’est ça, résume-t-il d’emblée. Si tu veux jouer, mais que ton ami ne veut pas jouer parce que, je ne sais pas, il a mal à la tête… Tu ne joues pas?» poursuit-il.

La capsule en question avait été présentée à l’origine en octobre 2018, dans le cadre de l’émission L’heure est grave, alors diffusée sur les ondes de Télé-Québec.

Tel un bon vin, la vidéo avait déjà été vue et revue plus de 55 000 fois en à peine trois heures sur Facebook, et plus de 42 000 fois sur Instagram, ce lundi 20 juillet, elle qui n’avait cumulé que 68 000 visionnements lors de son partage initial sur Facebook.

À force de répéter, le message va finir par passer, comme on dit!