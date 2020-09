Allégations de climat toxique: Ellen DeGeneres promet un «nouveau chapitre»

Après des mois de mauvaise presse, Ellen DeGeneres s’est engagée à prendre un nouveau départ en lançant la nouvelle saison de son talk-show éponyme lundi.

Dans un monologue d’ouverture d’une durée de six minutes, l’animatrice a livré ses premiers commentaires publics à propos des accusations de climat de travail toxique, faites par les membres de son personnel plus tôt cette année.

«Comme vous l’avez peut-être entendu, il y a eu cet été des allégations concernant un environnement de travail toxique au sein de notre émission, puis il y a eu une enquête», relate-t-elle. «J’ai appris que des choses se sont produites ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux et je tiens à dire aux personnes affectées que je suis vraiment désolée.»

La plupart des allégations visaient les producteurs exécutifs et les cadres supérieurs plutôt que DeGeneres elle-même, mais elle a reconnu qu’elle était «dans une position de privilège et de pouvoir» et elle en a pris l’entière responsabilité.

«Nous avons eu beaucoup de conversations au cours des dernières semaines à propos de l’émission, de notre lieu de travail et de ce que nous voulons dans le futur», affirme-t-elle. «Nous avons apporté les changements nécessaires et aujourd’hui, nous entamons un nouveau chapitre.»

«Être connue en tant que “Be Kind Lady” (“Dame Soyez Gentils”) est une position délicate à maintenir», plaisante DeGeneres, en évoquant les conséquences de la controverse sur sa réputation. «La vérité, c’est que je suis cette personne que vous voyez à la télévision. Je suis aussi beaucoup d’autres choses. Parfois je suis triste. Je m’énerve, je m’inquiète, je suis frustrée, je m’impatiente et je travaille sur tout ça. Je suis un “work in progress” (“projet en devenir”).»

Voyez le monologue de la première émission de la nouvelle d’Ellen DeGeneres ci-dessous (en anglais).