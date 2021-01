Quand Alexandre Barrette taquine «subtilement» Julie Snyder au sujet de sa rupture ave PKP

Alexandre Barrette était de passage sur le plateau de La semaine des 4 Julie, ce lundi 25 janvier, pour parler du retour de l’émission Roast Battle: le grand duel ce jeudi, sur les ondes de Z.

Question de demeurer fidèle au concept de son émission, l’animateur et humoriste s’est «subtilement» payé la tête de Julie Snyder lorsque celle-ci a voulu aborder le sujet de sa vie amoureuse.

Alexandre Barrette a aussitôt saisi la perche qui lui avait été tendue pour expliquer pourquoi il préférait ne pas parler publiquement de sa relation de couple actuelle, dressant quelques parallèles entre la fin de sa relation précédente et une histoire de rupture avec laquelle l’animatrice semblait plutôt familière.

«Ma dernière blonde, on l’avait dit, on était sortis publiquement. Mais après, quand tu romps, j’ai trouvé ça difficile. C’est comme si tu devais aux gens de le dire. Vivre une rupture sur la place publique... je ne te souhaite jamais de vivre ça, Julie, a-t-il déclaré, faisant évidemment référence à la rupture on ne peut plus médiatisée entre Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau.

«Ce que j’ai trouvé dur, c’est que j’avais plein d’amis en commun. Et quand tu te laisses, tous ses amis étaient devenus mes amis. Par solidarité pour elle, j’ai comme été barré de ces réseaux d’amis. Je n’ai pas été barré d’un réseau de télévision, mais quand même.»

Et Alexandre Barrette n’en est pas resté là, effectuant un lien tout aussi fin entre le jogging et l’affrontement judiciaire entre Julie Snyder et son ex-mari.

«Mon ex-blonde a commencé le jogging, et on court ensemble. On a même fait un petit 10 kilomètres l’été passé. Et c’est spécial, parce qu’il y a une petite compétition saine. Elle était derrière moi, et elle a essayé de me poursuivre, elle me poursuivait. Se faire poursuivre par son ex, tabarouette, c’est stressant, comme on dit!» a-t-il persisté et signé.

«On va changer de sujet!» a pu finalement lancé Julie Snyder, question de reprendre le contrôle de la discussion.