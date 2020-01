À 61 ans, j’en viens à accepter la possibilité de vieillir célibataire

Mon mariage fonctionnait selon une dynamique de loyauté aveugle. Si je n’étais pas du côté de mon mari face à quiconque en désaccord avec lui, je n’étais pas loyale. Je me sentais comme si j’étais toujours testée et prise en défaut. Je pensais que je pouvais guérir les blessures émotionnelles qu’il portait, mais j’ai réalisé que c’est un travail intérieur qui est nécessaire. Sa souffrance se répandait dans notre maison.

Michael a grandi dans une famille avec un père alcoolique et une mère souffrant de dépression et d’anxiété. Ses parents ont divorcé en n’étant pas en bons termes. Et Michael, il était censé prendre parti.

Dans mon mariage, l’amour et les abus se côtoyaient. C’était principalement émotionnel, mais il y eu deux épisodes de violence physique. Les deux fois, il a exprimé des remords, mais je me me demandais quand est-ce que ça se reproduirait. J’avais honte d’être dans une telle situation, parce qu’en tant que thérapeute, j’aurais conseillé à mes clients de partir.

En 1992, il a reçu un diagnostic d’hépatite C et je suis devenue son aidante, comme le dit la partie «dans la santé et dans la maladie» de nos vœux de mariage. J’espérais que de l’aider dans ses activités du quotidien le rendrait comme par magie plus gentil et plus patient. La même année, nous avons adopté notre fils, alors âgé de 5 ans, qui est entré dans nos vies avec sa propre histoire et son bagage.

Ce que j’ai découvert, à ma grande déception, c’est que même avec mes fortes compétences en tant que thérapeute professionnelle, j’étais incapable de faciliter une relation saine entre eux et entre Michael et moi-même. Un mois après avoir adopté Adam, j’ai eu une grossesse ectopique. Quelques mois plus tard, nous avons perdu notre maison à cause des vents violents et de la montée des eaux de l’ouragan Andrew en Floride. Ça aurait pu annoncer la fin du mariage, mais nous nous sommes ressaisis.

Michael a pris son dernier souffle le 21 décembre 1998 et depuis, j’ai eu des relations à court terme, des amants et des «friends with benefits». Je n’ai pas eu de relation d’engagement à long terme depuis la mort de mon mari il y a près de 21 ans. Ce n’est pas le style de vie que j’ai choisi consciemment, mais je me suis retrouvée à vivre plusieurs relations simultanées.

J’ai fait des rencontres sur Internet pendant des années, en étant à la fois ravie et déçue. J’ai vécu une expérience d’escroquerie il y a environ un an, puis ensuite j’ai rencontré un homme qui est devenu une personne charnière dans ma vie, mais nous savions que nous n’étions pas l’âme sœur l’un de l’autre. Nous nous parlons maintenant plusieurs fois par année.