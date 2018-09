Annoncée dans le cadre du Mondial de l'auto de Paris en 2016, la gamme EQ de Mercedes-Benz a officiellement vu le jour mardi, avec le dévoilement du Mercedes-Benz EQC à Stockholm en Suède.

Le EQC est donc le premier modèle 100% électrique du constructeur allemand et le premier véhicule de la famille EQ. Cette nouvelle gamme comptera à l'échelle mondiale 10 véhicules électrifiés d'ici 2022, dont trois porteront l'emblème de la marque smart.

Le Mercedes-Benz EQC sera quant à lui mis en vente l'an prochain en tant que modèle 2020. Deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) s'occupent de propulser le EQC. Alimentés par une batterie de 80 kWh, ces moteurs livrent une puissance combinée de 402 chevaux et 564 lb-pi de couple, assez pour permettre au nouveau VUS électrique d'atteindre 100 km/h en 5,0 secondes environ.

L'autonomie annoncée est d'environ 450 kilomètres selon les normes d'évaluations européennes. En Amérique du Nord, on s'attend à une autonomie d'environ 320 kilomètres et un temps de recharge pour la batterie d'environ 7 heures sur une prise de 220 volts. Un chargeur rapide permettra d'obtenir 80% de la charge maximale en 40 minutes.

Le EQC viendra avec une application permettant de contrôler la recharge à distance, trouver des bornes de recharge sur notre route et activer la climatisation à l'avance, afin d'être plus confortable en entrant dans le véhicule. Il sera aussi équipé du système multimédia MBUX introduit sur la Classe A. Ce système propose une interface vocale avancée et une intelligence artificielle qui s'adapte au fil du temps aux préférences du conducteur.

Mercedes-Benz

Est-ce que Mercedes-Benz en a fait assez avec son EQC? C'est la question que plusieurs se posent, dont moi. Voilà deux ans qu'on l'attend, ce premier VUS entièrement électrique.

Ce que nous avons vu à Stockholm est un véhicule électrique avec une autonomie et des spécifications adéquates pour le marché d'aujourd'hui, mais il faudra attendre près d'un an pour le voir dans les concessionnaires Mercedes-Benz. Ses rivaux actuels, le Jaguar I-Pace et le Tesla Model X, proposent une plus grande autonomie et ils sont déjà en vente.

Cela dit, le EQC aura l'occasion de se démarquer au niveau du prix puisque le Tesla Model X (environ 115 000$) et le Jaguar I-Pace (environ 86 000$) sont loin d'être à porter de tous les budgets. On ne connait pas encore le prix du EQC, mais s'il peut être offert à moins de 70 000$ ou même 60 000$, il pourrait connaitre énormément de succès.

