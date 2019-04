Que le mercure soit sous zéro ou explose le thermomètre en été, la protection solaire devrait nous préoccuper 365 jours par année question de se tenir loin du cancer de la peau et du vieillissement. Le HuffPost Québec Bien-Être teste régulièrement des écrans solaires. Voici nos coups de coeur :

Crème solaire 30 - Les Laboratoires Biarritz Les Laboratoires Biarritz Développé minutieusement par un couple de surfeurs passant l’entièreté de leur temps à l’extérieur, dans les vagues, cet écran solaire répond vraiment à l’entièreté de nos besoins en plus d’être écolo. Enrichis d’extrait d’algue rouge (anti-oxydant), de beurre de karité (nourrissant et hydratant), les produits des Laboratoires Biarritz sont 100% minéral et certifiés Ecocert. Certains ont encore des appréhensions envers les produits solaires naturels et bios. On vous assure qu’il n’y a eu aucune brûlure à l’horizon malgré une exposition prolongée au soleil. C’est notamment grâce aux filtres naturels d'oxydes de zinc et de titane qui imperméabilisent la peau et la protègent des rayons. On est particulièrement fan de la version FPS 30, qui remplace aisément notre crème de jour en raison de sa formule hydratante, légère et non collante. 46$ chez Avril, dans les pharmacies Brunet et au Bio Spa Enaam

Crème fondante La Roche-Posay Antelios XL Confort La Roche-Posay La gamme Anthelios des spécialistes dermatologiques est favorite depuis longtemps. Avec raison! Sans parfum, légère, non comédogène, performante en terme de protection, elle est vraiment polyvalente. Alors qu’on pensait avoir trouvé en plein ce qu’il nous fallait, voilà que La Roche-Posay a lancé une nouvelle formule améliorée de sa lotion solaire classique : la «Confort». Moins collante, moins grasse, elle fond plus rapidement en plus de mieux protéger la peau des rayons UVA responsables du vieillissement prématuré. 29,95$

Lotion ultra-fluide La Roche-Posay Anthelios La Roche-Posay N’a pas que la crème Anthelios XL Confort qui se démarque. La lotion ultra-fluide aussi! Conçue pour le visage, la crème est effectivement très fluide, quasi transparente et nous protège tout de même contre les rayons UVA et UVB. Son fini mat, mais non pas déshydratant, nous a complètement séduit. Même chose pour le format de la bouteille qui se glisse partout. Vous n’avez aucune excuse pour ne pas l’avoir avec vous en tout temps (et pour en réappliquer). 29$

Vichy Crème Solaire Idéal Soleil FPS 60 Vichy La texture de cette formule revue et corrigée de Vichy est celle qui nous a le plus surpris. Malgré le FPS 60, la Idéal Soleil pénètre super aisément dans la peau sans laisser de film gras ou collant. Elle convient donc à une application quotidienne, même au bureau, sur le visage et le corps. Testée aussi sur des collègues qui ont une peau plus acnéique, la crème ne leur a même pas laissé l’ombre d’un comédon, même après quelques jours d’utilisation. Elle convient donc vraiment à tout le monde en plus de protéger contre les rayons UVA et UVB. Ses filtres protecteurs : la formule brevetée de Vichy Mexoryl, l'Octocrylene et l'Avobenzone. Vichy propose aussi une formule visage anti-brillance avec toucher plus sec. Parfait pour les peaux grasses, un peu trop asséchantes pour les peaux normales. (Surtout celles qui aiment le fameux petit glow estival). 29,95$

Écran solaire Physical Fusion UV Defense FPS 50 SkinCeuticals Skinceuticals Encore une autre preuve qu’un filtre solaire minéral et un FPS élevé ne laisse pas de écran blanchâtre sur la peau, et ce, même après la baignade. Cette formule minérale (oxyde de zinc, dioxyde de titane et extraits de Artemia Salina) et teintée SkinCeuticals offre une protection contre les rayons UVA et UVB en plus de laisser un teint frais, étincelant mais pas gras comme plusieurs autres produits sur le marché. Il est aussi étonnamment fluide, ce qui nous permet de le mêler aisément à notre soin hydratant quotidien pour protéger et corriger notre peau en tout temps ni vu ni connu. 46$ pour 50 ml

Les fausses croyances

Contrairement à la croyance populaire, être bronzé ou avoir un «fond» de bronzage avant de vous envoler vers les Caraïbes ne vous protège pas des coups de soleil et encore moins du cancer ou autres dommages causés à la peau.

Aussi, même quand le ciel est couvert de nuages ou qu'il fait plus frisquet à l'extérieur, votre peau n'est pas à l'abri de tout risque. Ils sont effectivement moindres quand le ciel est voilé ou quand vous restez sous le parasol, mais l'application d'une crème solaire légère demeure tout indiquée. Il faut aussi se méfier des derniers rayons du jour. Ce n'est pas parce que le soleil est à son plus fort vers midi qu'il ne l'est plus du tout à l'heure du 5à7!

Quel produit choisir?

Il ne manque vraiment pas de choix au rayon des écrans solaires. En crème, en huile, en vaporisateur en mousse, en gelée...

On a tous tendance à regarder en premier l'indice FPS. On va préférer un produit au-dessus de 30 pour une protection optimale. Certains dermatologues estiment qu'au-dessus de ce seuil, la différence est très minime en termes de protection et que dans bien des cas, c'est du marketing. Certaines crèmes vont jusqu'à un FPS de 110. On se calme!

Beaucoup hésitent entre un indice 30 et 50. Il y a une règle simple à suivre : plus votre peau est pâle, plus elle est sensible et nécessite un FPS élevé. Si la 50 est le même prix que la 30, pourquoi s'en passer?

Le plus important demeure tout de même de s'assurer que le produit protège contre les UVB, responsables des coups de soleil, ET les UVA, ces rayons à la source des cancers et du vieillissement prématuré de la peau. Recherchez le logo UVA encerclé approuvé par Santé Canada.

Côté texture du produit, il suffit de choisir celle avec laquelle on est le plus confortable.

«Il faut savoir que plus une texture est légère moins elle est résistante. Par exemple: les crèmes solaires pour enfants sont très onctueuses et résistantes. Autre avantage, on voit instantanément les endroits où l'on n'en a pas appliqué», affirme Valérie Mercier, formatrice pour La Roche Posay.

Généralement, les huiles sont déconseillées comme elles attirent un peu trop dangereusement le soleil.

Deux types d'écrans solaires Ceux qui contiennent des filtres chimiques : Ils absorbent, en partie, les rayons UVA et UVB, puis ils les transforment en chaleur. Les filtres chimiques qui absorbent les rayons UVB sont plus nombreux que ceux qui absorbent les rayons UVA. Ceux qui contiennent des filtres physiques (ou minéraux) : Ils sont de petites particules (généralement de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane) qui dispersent et qui réfléchissent les rayons UVB et UVA. Source : Santé Canada

Le moins chimique possible? La crème solaire de type chimique contient, son nom l'indique, une bonne quantité de substances chimiques potentiellement dangeureuses dont certains sont des perturbateurs endocriniens. Selon le Environmental Working Group, qui a pour mission de démasquer les ingrédients toxiques pour la santé et la planète contenus dans différents produits de consommation, il y a cinq ingrédients à éviter dans les écrans solaires : Oxybenzone

Octinoxate

Homosalate

Octocrylene

Octisalate De plus en plus d'écrans solaires sont de composition 100 % minérale donc moins dommageable pour la santé et l'environnement. Les deux ingrédients utilisés dans ce genre de crème solaire sont le Titanium dioxyde et l'oxyde de zinc et sont considérés peu inquiétants par le EWG.

