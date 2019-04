Festif!: une programmation parfaitement alignée à l'esprit du festival

Le Festif! de Baie-St-Paul a fourni une raison de plus d'avoir hâte à l'été en dévoilant la programmation pour sa 10e édition.

Bien que quelques artistes seront de retour pour célébrer le 10e anniversaire du festival, qui se déroulera du 18 au 21 juillet, les organisateurs n'ont pas voulu trop tomber dans la nostalgie. Sur les quelque 75 artistes, 65 en seront à leur première prestation à cet évènement.

L'un des groupes qui vivra son baptême du Festif! sera Gogol Bordello qui sera sur la scène Desjardins le vendredi soir. Le style gypsy punk du populaire groupe de New York devrait se marier à merveille avec l'ambiance du festival.

Le directeur général du Festif!, Clément Turgeon, révélait dans un entretien téléphonique avec le HuffPost Québec qu'il tentait d'attirer Gogol Bordello depuis 7 ans.

«À part aller à Québec ou Montréal dans les gros festivals, ils ne sortent pas au Québec. Ç'a été [un travail] de longue haleine. En plus, c'est leur tournée 20e anniversaire. C'est leur seul spectacle au Québec. Les astres étaient alignés», a-t-il affirmé, fier de son coup.

À VOIR: des images de l'édition 2018 du Festif!

Parmi les autres artistes qui se produiront sur la scène principale, on compte le duo électro-funk Chromeo, qui sera précédé du groupe Les Louanges et de Qualité Motel, le jeudi soir.

La soirée du samedi touchera le côté nostalgique des festivaliers pour deux raisons. Tout d'abord, le Festif! a choisi de ramener Les Trois Accords pour la troisième fois depuis sa création, un «groupe québécois qui a fait beaucoup» pour le festival, indiquait Clément Turgeon. La chanteuse Marjo sera aussi au programme pour interpréter ses plus grands succès, un petit cadeau pour les gens de la région.

SUR LE MÊME SUJET:

6 choses qu'on retrouve seulement au Festif

«On s'est demandé ce qu'on veut que les gens retiennent après 10 ans de Festif!. On en est venu à la conclusion que le but ce n'était pas d'en faire le plus possible, mais de continuer à faire ce qu'on fait de mieux, avec une programmation dans ce genre, des nouveaux concepts et nouveaux sites en plus d'ajouter des nouvelles scènes», a convenu le DG du Festif!.

Pour tous les goûts

Du côté de la programmation sur les autres scènes, les spectacles d'Ariane Moffatt (19 juillet) et Tire Le Coyote (20 juillet) au Quai Bell, sur le bord du fleuve, s'annoncent très prometteurs.

Tout comme le Festif!, Luc de Larochellière aura un anniversaire à célébrer: il fêtera les 30 ans de son album Amère America à la Salle Multi de l'hôtel Le Germain. Cette salle accueillera aussi Safia Nolin, Stéphanie Boulay et les Hôtesses d'Hilaire durant les quatre jours du festival.

Les vétérans du Festif! seront contents de voir le nom des Vulgaires Machins sur l'affiche du festival, un groupe qui était en forte demande auprès des organisateurs année après année.

Le rap québécois sera aussi en vedette avec Dead Obies, les étoiles montantes FouKi et Zach Zoya ainsi que Robert Nelson, connu aussi sous le nom d'Ogden du groupe Alaclair Ensemble, qui sort un premier album solo cette semaine.

La Montréalaise d'adoption Kandle, Jesse Mac Cormack, Dumas, Lydia Képinski, la pianiste Alexandra Stréliski et le groupe métal Anonymus, pour ne nommer que ceux-là, font aussi partie de la programmation.

Une nouvelle scène bien spéciale

Les Imprévisibles, des «spectacles-surprises» annoncés à la dernière minute via l'application mobile du festival, seront de retour. L'an dernier, Patrick Watson avait donné une prestation sur le bord du fleuve, Pascale Picard avait interprété quelques-uns de ses succès sur le balcon d'un commerce du centre-ville et Paul Piché avait envoûté une foule dans le parc de la Virevolte.

De nouveaux lieux seront ajoutés pour l'édition 2019, mais, évidemment, ce sera une surprise.

Jay Kearney/Le Festif Environ 300 personnes s'étaient déplacées à la dernière minute pour voir Pascale Picard au centre-ville de Baie-St-Paul l'an dernier.

Tout comme l'emplacement de deux bars clandestins, un projet pilote. En collaboration avec la MicroBrasserie Charlevoix, le Festif! installera ces bars à des endroits inusités.

«On veut garder ça le plus mystérieux possible pour l'instant, a expliqué Clément Turgeon. Il va y avoir un nombre limité d'invitations qui vont parvenir à des gens un peu de façon aléatoire. On va occuper des espaces, par exemple des sous-sols au centre-ville, des endroits presque à l'abandon et on va transformer ça.»

Mais la plus grosse nouveauté est l'ajout d'une nouvelle scène flottante sur la rivière du Gouffre. Les festivaliers pourront donc voir les spectacles de Jérôme 50 et Bleu Jeans Bleu dans une tripe ou un kayak directement dans l'eau. La scène sera également près du centre-ville et du pont d'où certains spectateurs pourront également voir le concert.

Vous pouvez vous procurer des billets et consulter la programmation complète du Festif! de Baie-St-Paul sur le site Internet du festival.