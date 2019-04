Pire que Goop? Poosh, le nouveau site de Kourtney Kardashian

Kourney Kardashian/Instagram

Elle a publié une photo nue et voilà Poosh était lancé. La soeur aînée du clan Kardashian-Jenner, Kourtney, a officiellement dévoilé son nouveau site «bien-être» dans lequel elle livre des conseils santé, beauté, mode pour que tout le monde «vive sa meilleure vie».

Poosh, qui s'avère le surnom de la fille de Kourt Penelope, se vante de promouvoir un «style de vie moderne et réalisable par tous». Après un survol du site, on se rend vite compte qu'il n'y a pas grand-chose de «réalisable» à moins d'avoir le pouvoir d'achat et les multiples ressources des richissimes Kardashian.

On y propose par exemple une poubelle à 1390$ US pour embellir une salle de bain, des produits pour le visage parmi les plus chers sur le marché comme le sérum STRUM du Dr. Barbara à 300$ US ou encore la crème pour le corps La Mer à 365$ pour «bien paraître toute nue».

Capture d'écran Poosh

Mais le plus inquiétant vient du côté santé. Un peu comme le controversé site bien-être de Gwyneth Paltrow, Goop, Poosh émet des conseils et astuces qui ne sont pas vérifiés par la science, et encore moins approuvés par les autorités de santé publique.

Un article explique notamment que le vin biologique «ne donne pas la gueule de bois», ce qui n'est pas prouvé encore. Un autre prétend qu'avoir une diète sans gluten, même lorsque vous n'êtes pas allergique ou intolérant, a de nombreux bienfaits pour la santé. Et les propos sont appuyés par le nutritionniste de Khloe Kardashian. Il faut cependant savoir que les voix de plusieurs experts se sont élevées ces dernières années pour dire qu'il n'y avait aucune raison de couper les glutens à moins qu'un professionnel de la santé ne vous l'ordonne après un diagnostic médical.

Un texte vous montre comment avoir un «lift instantané des fesses». Quoique la méthode de l'entraîneur de Kourtney semble efficace, non, vous n'aurez pas le derrière de Kim Kardashian en cinq minutes. C'est impossible.

Autre truc étrange : Poosh révèle la recette de la «salade signature de Kourt» constituée d'oeufs cuits durs, d'avocats, de tomates et de mozzarella. Une salade plutôt simple, probablement même la salade signature de toute personne qui a préparé au moins une salade dans sa vie, mais le problème, c'est que Kourtney ne mange pas de produits laitiers. Autrement dit : elle ne mange même pas sa fameuse salade signature...

En entrevue avec le magazine Vogue, la star n'a pas fermé la porte à offrir éventuellement des produits à l'effigie de Poosh, comme une ligne de maquillage bio et naturelle. Ça a en tout cas été fructueux pour ses soeurs. Kylie Jenner est devenue la plus jeune entrepreneuse milliardaire de l'histoire grâce à sa compagnie Kylie Cosmetics.

Espérons maintenant, que comme avec les suggestions souvent loufoques de Goop, les jeunes fans impressionnables des Kardashian sauront prendre les conseils de Poosh avec un grain de sel.

