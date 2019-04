Comment accélérer son ménage du printemps

La méthode de la guru du rangement Marie Kondo a beau être ultra fonctionnelle, mais elle prend des jours, voire des semaines. Vous voulez à la fois donner un coup de propre à votre demeure ET profiter de l'ouverture des terrasses? Voici 10 trucs pour en finir promptement avec la corvée annuelle.

Rien de mieux qu'une liste

Ce n'est un secret pour personne. La planification, c'est la clé pour gagner du temps. Dresser une liste exhaustive de tout ce que vous voulez nettoyer et de tout ce dont vous aurez besoin - produits ménagers, vadrouille, aspirateur, époussetoir, outils - pour passer à l'acte. C'est le moment de penser à ces choses que vous ne nettoyez jamais.

Désencombrez

Avant de vous lancer dans le ménage, débarrassez-vous des choses dont vous n'avez plus besoin. Faites un tour des tablettes, de vos armoires de cuisine, de votre bibliothèque, de votre garde-robe d'entrée et donnez ou jetez tout ce qui ne vous est plus utile.

Au revoir la plante morte, le chandelier cassé du Ikea, les 200 guenilles inutilisables, la vieille mijoteuse de votre grand-mère... On fait plus de place et ça nous en fait moins à laver ou épousseter. Ça vous permettra également de ne pas décrocher du nettoyage lors de votre grand ménage.

Demandez de l'aide (et offrez la vôtre en retour)

Maskot via Getty Images

C'est bien moins épuisant et ennuyant de faire le ménage en gang. Demandez aux enfants de trier avec vous, aux amis de laver les armoires, aux parents de secouer les tapis. Vous leur rendrez la pareille la semaine suivante. Ainsi, vous faites quelques petites séances de ménage au lieu de vous surmener pendant une journée complète. La récompense : une pizza et une bière entre amis pour clore votre bel ouvrage.

N'allumez pas la télé

Que vous mettiez votre film préféré ou l'émission d'après-midi que vous trouvez plate à mourir, il y a 100% de chance que vous ne résistiez pas à l'appel du divan. Mettez plutôt une musique entraînante, montez le volume et chantez à votre aspirateur comme si c'était votre micro (tout en le passant dans tous les sens et dans tous les recoins, bien sûr).

Rassemblez vos produits ménagers

Remplissez une chaudière ou un panier de tous les produits nécessaires puis trainez-la d'une pièce à l'autre, au lieu de multiplier les allées et venues au sous-sol.

LIRE AUSSI : 5 recettes maison de produits ménagers

Dotez-vous d'un aspirateur pratique et performant

Il n'y a rien de plus agaçant que de faire lever la poussière et la propager avec un balai. Procurez-vous plutôt un aspirateur qui délogera tout en un tournemain.

Pour accélérer le ménage, vous pourriez miser sur un robot qui fera tout à votre place. Parmi les modèles les plus renommés, on compte les iRobot (ci-dessous) dont l'autonomie est souvent vanté par rapport aux comparables. Il n'offre cependant pas autant de versatilité et de puissance que les modèles traditionnels. Il n'atteint parfois pas certains coins, peut se coincer quelque part et ne vous permettra clairement pas de nettoyer housses et coussins. On se le garde plutôt pour un entretien hebdomadaire.

Best Buy Les iRobot se vendent entre 350$ et 1350$. Le modèle ci-haut, RoombaMD i7+, élimine la poussière de manière autonome. C'est aussi le plus dispendieux.

Pour le grand ménage, on se dote plutôt d'un aspirateur «sans sac» ou encore mieux «à balai». Le modèle le plus performant et équipé de l'heure : le récent Dyson V11 sans fil. Il est léger, super facile à utiliser et agréable à manier en plus d'être très performant malgré sa petite taille. Il offre 20% plus de succion que le modèle précédent de la même marque, le Cyclone V10

Autre force : il s'adapte à tous les types de sol grâce à un capteur intelligent. Pas question que le tapis s'effrite à cause d'une succion trop intense. Un écran LCD sur le dessus de l'appareil indique sa force de succion en temps réel, le temps d'autonomie restant - normalement 60 minutes au départ - et quand vient le temps de vider le filtre. Pratique!

Dyson Dyson DysonV11 - 799$

Ne sortez pas tous les meubles

Inutile de vider vos pièces. Ça prend trop de temps! Tassez simplement vers la droite et la gauche pour passer l'aspirateur et laver les planchers.

Misez sur les meubles cache-tout

Il y a de ces objets dont on ne veut pas se défaire, mais qui traînent inévitablement. La cachette parfaite : les meubles avec rangement dissimulé.

Il est facile, aussi, d'y ranger quelques trucs rapido si la belle-mère débarque plus tôt que prévu.

En voici trois beaux exemples signés Structube et IKEA :

Structube Structube : MILKY Pouf en velours avec rangement - 99$

Courtoisie Structube Structube : RAVEL Très grand lit avec rangement - 699$

IKEA IKEA : IVAR rangement à portes (peint) - 99$

Remettez le triage de vos vêtements à plus tard

Le ménage du garde-robe peut attendre. On ne range pas ses pantalons une fois le printemps venu de toute façon. Invitez vos copains/copines les plus «mode» et direct, servez-vous un verre de vin et débarrassez-vous tranquillement de ce qui ne vous va plus (avec un peu d'autodérision). Vous pourrez ensuite faire des échanges et allez porter le reste dans des centres de don. C'est non seulement efficace, mais souvent bien amusant.

Optez pour le ménage sur demande

Trop occupé (ou trop paresseux) pour passer au travers du ménage du printemps. Vous pouvez toujours faire appel au service d'entretien en ligne Adèle sur demande, disponible 7 jours sur 7 de 8h à 22h. Quelques clics et c'est réglé! Le HuffPost a testé et approuvé le service. Voyez notre compte-rendu ici.

VOIR AUSSI :