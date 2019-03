«Bonsoir bonsoir!»: Jean-Philippe Wauthier reçoit dans son bar

L'animateur de La soirée est (encore) jeune et des Dieux de la danse n'a pas caché être un brin fébrile avant de reprendre la case horaire des Échangistes pour un nouveau talk-show estival qu'il a voulu à son image: chaleureux, spontané et rassembleur. «Pénélope (McQuade) a été là pendant huit ans, et il y a une forme de responsabilité quand tu reprends cette case horaire-là. Ça créé inévitablement une très grosse pression», a reconnu Jean-Philippe Wauthier en entrevue avec le HuffPost Québec, avec une pointe d'angoisse mêlée d'excitation dans la voix.

Le sens de la fête

Pour ce nouveau rendez-vous très attendu, qui sera diffusé du lundi au jeudi à 21h sur ICI Télé, l'animateur a transformé le studio 43 de Radio-Canada en authentique tiki bar, avec la complicité du chef-décorateur Jonas Veroff Bouchard. «Tout est vrai ici», a assuré Wauthier, qui a joint le geste à la parole en se servant un Old Fashioned, au moment de faire visiter aux journalistes son plateau flambant neuf. «J'ai insisté auprès de la production pour qu'il y ait du vrai alcool dans toutes les bouteilles», a-t-il confié au HuffPost, avant d'ajouter: «On a une bonne entente avec la SAQ, donc je pense qu'on va être correct niveau alcool.»

Jean-Philippe Wauthier a d'abord pensé réquisitionner le Darling, l'un des bars les plus instragrammables de la métropole, pour les besoins de son talk-show à l'ambiance festive. «On pensait trouver un vrai bar où on pourrait tourner l'émission, a-t-il expliqué. Mais c'est difficile de tourner à l'extérieur, donc on a conservé l'idée et on a créé un bar en studio. Je me suis beaucoup impliqué dans la création du décor. J'avais vraiment une idée claire de ce que je voulais.»

Relax au bar

Le maître des lieux s'est donné pour mission de transporter «l'ambiance fun» de La soirée est (encore) jeune sur le plateau du Studio 43. «La soirée est vraiment agréable à faire et je voulais conserver cet esprit-là dans Bonsoir bonsoir!. L'idée, c'est de prendre ce même plaisir qu'on a en faisant La soirée et de le ramener ici. En tournant le pilote, on a vu qu'il y avait une ambiance, qu'il se passait quelque chose. Les invités sont assis comme dans un bar, il y a de la musique, ils boivent un verre, c'est relax.»

Accompagné tout l'été par les Twenty-Nines, les musiciens de Belle et Bum Julie Lamontagne et Tony Albino, Wauthier a prévu de trinquer avec du beau monde, qu'ils viennent du milieu du spectacle ou même de la politique. «On va parler principalement de culture, mais on pourra aussi avoir des discussions sur d'autres sujets», a confié l'animateur qui, pour sa première semaine, va recevoir la visite de Véronique Cloutier, Jay Du Temple, Magalie Lépine-Blondeau, Jean-Michel Anctil, Anne-Élisabeth Bossé, Mehdi Bousaidan, Maripier Morin ou encore l'artiste français Eddy De Pretto, qui fera un détour par le Studio 43 à l'occasion de sa tournée au Québec.

Des cadeaux (plus ou moins) de bon goût

Quand il ne sera pas derrière son bar à préparer des cocktails, Wauthier s'est aménagé un coin salon, pour échanger des confidences dans le confort d'un canapé, dans un cadre plus intimiste. L'hôte de la soirée a également prévu d'enrichir le décor avec les cadeaux que lui feront ses invités. «Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour me surprendre ou pour rire de moi, les invités peuvent ramener ce qu'ils veulent. La seule chose que je demande, c'est de ne pas les connaître à l'avance. Pour le pilote (qui ne sera pas diffusé), Vincent Graton m'avait apporté une peinture vraiment pas belle, mais je l'ai accroché sur le plateau et théoriquement les cadeaux doivent rester dans le décor. On va pouvoir grandir avec ça.»

Outre les invités, des collaborateurs surnommés «amis de l'émission» seront aussi conviés à prendre un verre, histoire de rendre la soirée encore plus folle, dans un talk-show qui fera la part belle à la spontanéité en donnant notamment la parole au public. «J'ai toujours aimé Christiane Charette à la télé, et elle avait cette grande qualité d'être capable de provoquer une surprise à chaque fois, a indiqué Jean-Philippe Wauthier. C'est ce que j'aspire à faire. Sans vouloir prétendre l'égaler, l'idée est au moins de m'en aller par là. L'idée, c'est de créer la surprise pendant cinq mois, avec une quotidienne qu'on ne se tanne pas de regarder.»

Bonsoir bonsoir! sera diffusée du lundi au jeudi à 21h, à compter du 1er avril.

