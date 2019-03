Pourquoi le Conseil du Trésor cherche-t-il des spécialistes de la sorcellerie?

Le Conseil du Trésor fédéral est à la recherche de spécialistes administratifs de sorcellerie. On a vérifié, et ce n'est pas une blague.

C'est Infoman qui a vu l'affichage de poste sur le site d'Emplois GC et qui l'a partagée sur Twitter mercredi après-midi.

Qui sait, grâce à la légalisation du cannabis, tu pourrais peut-être même travailler avec Harry Poteux? ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/7pXQOJUZhR pic.twitter.com/WaTbNzWK2X — INFOMAN (@infomantv) March 27, 2019

Sur la page web, on comprend rapidement que le Secrétariat du Conseil du Trésor s'inspire de l'univers de Harry Potter pour recruter sa main-d'oeuvre.

«Êtes-vous un Gryffondor (brave, fidèle, courageux et aventureux), un Serdaigle (sage, créatif, ingénieux et avant), un Poufsouffle (travail infatigable, dévoué, fair-play, patient) ou un Serpentard (débrouillard, ambitieux, déterminé et avide de leadership) ?

Peu importe à quelle " maison " vous appartenez, le Secrétariat du conseil du trésor (SCT), a diverses équipes dans lesquelles nous aimerions bien vous placer grâce à notre " choixpeau magique ". Nous sommes à la recherche de candidats forts et motivés qui sont intéressés à avoir un impact sur les citoyens canadiens. Grâce à notre programme de gestion des talents, le SCT vous aidera à grandir, à apprendre et à développer votre carrière magique à la function (SIC) publique. Venez et laissez le SCT devenir votre second chez soi!», dit le SCT de son milieu de travail, qui se décrit comme «le "Poudlard" de la fonction publique!».

Il n'est cependant pas clair quelles seront les tâches des «magiciens» embauchés, ce qui pouvait faire croire à un poisson d'avril affiché trop tôt. Mais il n'en est rien, nous dit le SCT.

Stratégie approuvée

Une porte-parole a expliqué par courriel au HuffPost Québec que la stratégie est bel et bien véridique. «La fonction publique déploie des efforts afin d'instaurer une culture où l'innovation est soutenue et valorisée», a-t-elle répondu.

«Le Secrétariat du Conseil du Trésor tente d'attirer des candidats versatiles, créatifs et talentueux. C'est pourquoi nous employons des stratégies novatrices dans nos processus de sélection, incluant dans la préparation des affiches.»

Et il semblerait que ça fonctionne. «Jusqu'à présent, l'affiche a généré beaucoup d'intérêt.»

Au moins, vous n'aurez pas à foncer dans le mur de la plateforme 9 3/4 pour appliquer.