4 nouveaux restaurants excitants sur la Rive-Sud

Oui, il est possible de se régaler de l'autre côté du pont. Il suffit de connaître les bonnes adresses. On vous en dévoile ici quatre nouvelles qui devraient plaire à tous les amateurs de bonne chair.

Jean-Philip Lessard Jean-Philip Lessard

C'est clairement l'ouverture qui fait le plus jaser en ce moment sur la Rive-Sud.

L'équipe derrière le Red Tiger, Bloom et Miss Wong a débarqué sur Taschereau à Brossard avec un nouveau concept de brasserie chinoise ultra éclaté. Lanternes, dragons, paravents asiatiques marquent le vibrant décor rétro-kitsch.

Mais la fête se passe réellement dans l'assiette. Le menu fusion québéco-chinois signé par l'audacieux chef Jean-Michel Leblond (Tripes & Caviar, pop-up Espadon) est festif et ultra gourmand.

Jean-Philip Lessard

On craque pour la spécialité du chef : la pieuvre braisée qui prend le nom de Steve Zissou. Elle est tendre à souhait et relevée par un accompagnement de patates douces, bok choy, shiitaké et sauce maison. On a aussi eu un gros gros coup de coeur pour le gâteau de fête, un chou-fleur rôti surmonté d'un feu de Bengale pour l'effet spectacle servi dans une surprenante sauce yogourt aux agrumes qu'on finit à la cuillère tant elle est savoureuse.

Un autre incontournable du menu : la décadente poutine Yakuza au kimchi et fromage en grain ultra frais - toujours livré le jour même. On est charmé par le souci des petits détails du chef. Les produits locaux et la viande bio sont mis de l'avant. À noter que l'équipe concocte elle-même sa sauce «rehausseur» de saveurs plutôt que de miser sur le glutamate monosodique commercial, trop souvent utilisé dans la cuisine asiatique.

La carte des vins plutôt limitée pour l'instant devrait s'allonger dans les semaines à venir. Le copropriétaire et gérant Justin Daoust assure qu'elle sera majoritairement composée d'importations privées, autant de vins natures et bio dynamiques que des crus aux profils aromatiques plus droits pour plaire à une plus large clientèle.

7800 boul. Taschereau Ouest, Brossard

Alison Slattery

Le célèbre chef Normand Laprise a ouvert une deuxième succursale de sa fameuse Brasserie T!, située depuis 2010 au Quartier des spectacles à Montréal.

Situé juste à côté du nouvel hôtel Alt+ du Groupe Germain (dont on vous parlait ici) au Quartier Dix30, le restaurant supra lumineux est ouvert sur la cuisine pilotée par le chef Maxim Vadnais (M sur Masson, Leméac). On nous y propose une cuisine du marché favorisant les produits locaux à mi-chemin entre la haute gastronomie du Toqué! et le menu d'inspiration brasserie de la Brasserie T! montréalaise. Comprendre : cavatelli, tartares, bavette et pêche du jour.

Alison Slattery brasserie T! Alison Slattery

Les classiques comme les charcuteries restent à la carte, mais on y ajoute ici les petits-déjeuners et brunchs, ainsi que les créations du jour du chef Vadnais.

Parfait pour une sortie resto sans chichis.

9150 boulevard Leduc, suite 102, Brossard

Chanel Sabourin Photographe Tête de cochon Chanel Sabourin Photographe

N'écoutez pas la tête de cochon de votre gang qui veut restez chez eux et tirez la de force de l'autre côté de Varennes pour découvrir cette sympathique nouvelle buvette.

Le tout petit bistro Tête de cochon, magnifiquement mis en valeur par L'atelier 3/4 fort, propose un menu qui varie toutes les semaines et une chouette sélection de vins nature. Parmi les plats alléchants du moment : le fenouil grillé servi avec amandes, citron confit, aneth et mozzarella di buffala québécoise ou encore les medalionis maisons farcies aux 4 fromages.

Il faudra cependant attendre avant d'y organiser votre prochain 5à7 festif. Tête de cochon n'est ouvert que le mercredi et jeudi de 11h à 15h et le vendredi de 11h à 22h.

618, route Marie-Victorin, Verchères

L'Avenue/Facebook

Pour le brunch, direction le populaire restaurant L'Avenue qui a ouvert une troisième succursale à Boucherville l'automne dernier. Rien de mieux que des assiettes copieuses et gourmandes dans un décor urbain et vitaminé pour partir la journée du bon pied. Amateurs d'oeufs Bénédictine, L'Avenue en propose 13 recettes plus alléchantes les unes que les autres.

1180, place Nobel, Boucherville

VOIR AUSSI :