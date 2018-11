De petites vacances sans se taper des heures de transport, ça se prend bien! Pendant votre congé des Fêtes ou vos séances de magasinage de Noël, accordez-vous une pause en profitant d'un «staycation» requinquant. Voici trois élégantes propositions dans le Grand Montréal.

Une virée au Quartier Dix30

L'une des mecques québécoises du shopping se trouve sur la Rive-Sud, le fameux DIX30 à Brossard. Si jamais vous êtes du genre à magasiner du matin au soir, arrêtez-vous au récent chic hôtel-boutique du Square, le Alt+ Quartier DIX30.

Courtoisie Alt+ DIX30 appartient au Groupe Germain Hôtels.

Super moderne, lumineux, et confortable, il s'avère un chouette endroit où poser ses multiples sacs.

Profitez des vastes chambres bien aménagées aux larges fenêtres, d'un bon bain avec les produits québécois Ruby Brown et des lits ultra douillets, puis descendez prendre un verre au bar super stylé Les Cousins, situé au rez-de-chaussée. On y propose des cocktails originaux, une belle sélection de gins québécois (35 sont d'ici sur les 40 bouteilles de gin en inventaire), et un décor faste et contemporain qui porte à l'échange et à la fête signé par le designer de renom Zébulon Perron. On y sert principalement des charcuteries et le petit-déjeuner de type buffet.

Courtoisie

La faim vous prend? Direction la Brasserie T du chef Normand Laprise qui sera accessible à partir de l'hôtel dès l'hiver 2019. Sinon, pour l'instant, vous serez ravis par un repas au restaurant italien animé Sofia ou le resto-pub Le Balthazar, les deux situés à deux pas.

Si votre budget est un peu moindre, sachez qu'il y a un autre Alt, le petit «plus» en moins, à quelques minutes de l'autre côté du DIX30.

Psst : les chiens sont les bienvenus!

Une pause 5 étoiles au centre-ville de Montréal

Profitez d'un séjour de luxe dans un hôtel au riche patrimoine historique en plein cœur du chic Golden Square Mile à Montréal, le Mount Stephen.

L'hôtel qui abritait autrefois un club privé très sélect offre des chambres ultra spacieuses – sans blague, on en a rarement vu d'aussi grandes – dans un décor mêlant néoclassicisme et lignes contemporaines.

Elles sont toutes munies d'un système à la fine pointe de la technologie. On peut choisir de multiples types d'éclairage, par exemple sous le lit, autour de la tête de lit, dans le hall seulement ainsi que l'intensité de chacun par contrôle digital.

Les rideaux sont aussi ajustables via le même panneau. On peut baigner la chambre de lumière, ou la rendre complètement opaque pour une divine nuit de sommeil.

La techno se rend jusque dans la salle de bain où on trouve une cuvette intelligente multifonctionnelle Toto avec siège chauffant et chasse d'eau automatique ainsi qu'un éclairage modulable dans la douche permettant même de choisir une couleur particulière pour s'adonner à une séance de luminothérapie pendant notre routine matinale.

Vous pourrez aller faire vos emplettes sur la rue Sainte-Catherine à deux pas et revenir faire un massage à leur spa ou prendre un verre au luxueux et confortable Bar George où les boiseries et le marbre dominent avant de remonter vous lover dans le confortable lit de votre chambre supra techno.

Ce n'est pas pour rien que l'établissement fait partie de l'un des trois hôtels canadiens au distingué palmarès des Leading Hotels of the World.

Vivre la magie du Vieux-Montréal

Le Vieux Port de Montréal est des plus charmants l'été, mais il devient féérique une fois que la première neige est tombée. Donnant sur la Place Jacques-Cartier, où plusieurs festivités des Fêtes sont prévues chaque année, l'hôtel William Gray a tout pour vous enchanter.

L'établissement est premièrement majestueux. On y mêle judicieusement modernité et histoire, lignes pures et pierres des édifices datant du 18e siècle.

Si les deux terrasses adjacentes, celui de l'hôtel et Le Perché, sont fermés l'hiver, vous pouvez vous réfugier du côté du Café Olimpico pour un bon latté, faire des emplettes à la Boutique OTH ou encore aller profiter d'un copieux repas au Maggie Oakes.

Besoin de relaxer? Ne manquez pas de passer par le spa. On y retrouve une carte de soins élaborée, une salle de sel himalayen minéralisante, un sauna aux herbes pour une petite séance d'aromathérapie, des tables de massages chauffantes de luxe, des soins uniques au Canada (dont certains complètement bios).

En passant, c'est là que Lady Gaga a logé lorsqu'elle est venue à Montréal.

VOIR AUSSI :