L'importance d'un bon sommeil et comment améliorer notre repos

En cette Journée mondiale du sommeil, petit le point sur les bienfaits du sommeil - et comment améliorer notre repos.

Dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l'agence sanitaire Santé publique France publiée cette semaine, les chiffres témoignaient que l'on dort de moins en moins. La faute aux multiples sollicitations, aux écrans, à nos nouvelles habitudes de vie nocturne et diurne.

Forts de ce constat, nos collègues du HuffPost France ont interrogé Cécile Martinot, médecin au centre interdisciplinaire du sommeil à Paris sur ce mythe qui semble avoir la peau dure qu'il faudrait dormir au minimum 8 heures par nuit. «C'est un raccourci popularisé par les médias. Il s'agit en fait d'une moyenne générale mais qui n'est pas adapté à tout le monde». Morale de l'histoire: il faudrait surtout ne pas se forcer à dormir telle ou telle durée, mais réussir à respecter notre propre horloge interne.

Plus tôt ce mois de mars 2019, des chercheurs de l'Université d'Harvard révélaient que le sommeil régule un mécanisme anti-inflammatoire qui protège contre les maladies du coeur - ce qui ajoute aux connaissances dont on disposait déjà concernant l'importance pour la santé d'un sommeil de qualité. En résumé, de bonnes nuits de sommeil sont synonymes d'un coeur en santé.

Mi-février, le Journal of Experimental Medicine des scientifiques de l'Université de Tübingen écrivait que le sommeil augmente la capacité de certaines cellules immunitaires d'attaquer leurs cibles et, inversement, le manque de sommeil nuit à leur efficacité. Autrement dit, il faut dormir pour guérir!

Tout cela est très bien et vient renforcer cette affirmation que le sommeil est indispensable à notre bonne santé. Mais si c'était si simple de poser la tête sur l'oreiller et dormir du sommeil du juste... mais c'est loin d'être aussi simple et les raisons d'un sommeil perturbé sont multiples et parfois même inexpliquées.

Attachons-nous cependant à quelques points et à leurs solutions.

Serait-ce parce que votre matelas trop vieux a eu raison de vos lombaires et donc de votre sommeil? Si tel est le cas voici de quoi vous informer en vue d'un modèle tout neuf! On vous aide à y voir plus clair entre matelas en boîte ou matelas traditionnel. Ou peut-être avez-vous mal choisi votre oreiller? Si tel est le cas, voici nos conseils et astuces pour vous aider dans votre prochaine séance magasinage.

Pour ceux qui souffrent d'insomnie chronique - et qui ont consulté un médecin spécialiste du sommeil - voici quelques pistes pour vous aider à contrer ces longues nuits blanches.

Et si vous «snoozez» le week-end ou ne vous souciez pas de mettre une alarme, il n'y a aucune raison de vous sentir coupable. Savez-vous pourquoi? La bonne nouvelle c'est que d'avoir un samedi paresseux semble contrebalancer les effets néfastes d'une mauvaise hygiène de sommeil. En fait, l'étude - basée sur les données de plus de 43 000 adultes - a révélé que ceux qui ont tendance à faire du rattrapage sommeil le week-end ont un risque de mortalité pas plus élevé que ceux qui se dorment régulièrement la semaine.

Mais la nouvelle qui nous a le plus étonnés disons-le, c'est celle-ci qui affirme que les femmes dormiraient mieux avec un chien qu'avec un humain. C'est le résultat d'une étude publiée par le Journal of International Society for Anthrozoology, la présence d'un chien aiderait les femmes à avoir une meilleure nuit de sommeil. Même dormir avec un partenaire n'égale pas dormir avec l'animal.

La bonne nouvelle, c'est que la fin de semaine proche autorisera un certain nombre d'entre nous à traîner au lit et probablement de récupérer un peu ... du manque de sommeil.