«Unité 9»: entre l'ombre et la lumière

Depuis septembre, l'ultime saison d'Unité 9 nous fait (évidemment) passer par toute la gamme des émotions. Mais pas forcément de la façon dont nous avions pu l'imaginer au départ.

Nous ayant habitués à des drames humains souvent très durs, Danielle Trottier accorde énormément d'importance cette saison-ci au thème de la rédemption, à l'empathie, à la redécouverte de soi. Bref, à la simple volonté de devenir une meilleure personne.

Et l'auteure nous a peut-être donné la scène la plus significative de cette démarche dans l'épisode diffusé ce mardi 5 mars, sur les ondes d'ICI Télé.

Facebook/Unité 9

ATTENTION SPOILERS

Après avoir subi avec succès la ponction et la biopsie de la moelle osseuse qui, si tout va bien, devraient aider sa fille Lucie dans son combat contre la leucémie, Marie Lamontagne a accueilli un visiteur pour le moins inattendu dans sa chambre d'hôpital: Normand Despins.

Nous pouvions lire à ce moment la surprise totale sur le visage de Marie, ne comprenant pas pourquoi un personnage habituellement si froid avait pris la peine de se déplacer pour lui offrir de nouveau son soutien, de même que quelques fleurs en guise d'attention.

Évidemment toujours très affecté par la mort de sa fille, nous avons assisté à un autre signe d'ouverture de Despins, lui qui auparavant n'avait pu retenir ses larmes lors des retrouvailles entre Macha Vallières et sa mère.

La discussion entre les deux personnages ont surtout tourné autour de la façon dont la vie professionnelle du directeur de Lietteville avait fini par s'immiscer dans sa vie personnelle, lui qui s'est forgé une épaisse carapace au fil du temps l'ayant rendu plus insensible et intransigeant qu'il ne l'est réellement.

S'étant déjà laissé influencer par l'empathie de Marco Choquette, ce drame immense a aidé Normand Despins à reconnecter avec ses émotions, et prendre réellement conscience de tout le bien qui prenait forme autour de lui.

Unité 9 promet encore de grands bouleversements au cours des semaines à venir - notamment entourant l'apparent lien de parenté entre l'IPL Claudine Moffatt et la détenue Solange Chrétien.

Mais Danielle Trottier a définitivement pris la bonne décision en apportant davantage de douceur au dernier droit de sa série, accordant à la majorité de ses personnages le salut et une dose d'optimisme allant de pair avec l'idée principale d'Unité 9, et toutes les embûches rencontrées au fil des saisons.

Pour une fois dans la télévision québécoise, la lumière triomphe un peu plus de semaine en semaine, et non qu'au dernier instant.

Unité 9 est diffusée les mardis à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.

À voir également :