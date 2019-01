«Tout le monde en parle»: François Lambert réplique à Caroline Néron

Il fallait s'y attendre. François Lambert ne pouvait pas ne pas répliquer à Caroline Néron à la suite des propos tenus par cette dernière lors de son passage à Tout le monde en parle, ce dimanche 20 janvier.

«François [Lambert], il m'aimait beaucoup quand j'étais sur le show, on avait une belle chimie. Il a essayé de revenir sur le show cette année, et il a été refusé. Ça l'a fâché», a notamment déclaré la femme d'affaires.

La réponse de François Lambert est venue exactement 17 minutes après la fin de l'entrevue accordée par Caroline Néron à Guy A. Lepage.

«C'est Radio-Canada qui t'a dit de dire ça? Car j'ai effectivement demandé à Benoit Léger (le producteur) s'il avait besoin de mes services, et il m'a répondu qu'il n'avait pas statué et je ne l'ai pas relancé, explique-t-il sur sa page Facebook. Début et fin de ce faux débat.»

François Lambert poursuit en expliquant que la seule chose qui l'intéresse dans les déboires financiers de Caroline Néron, ce sont les taxes non payées. «Car 1,5 million non payés, ça fait au moins deux ans que tu ne payes pas ce que tes clients t'ont donné pour que tu le remettes au gouvernement.»

L'hommes d'affaires ne semble pas non plus impressionné par les explications fournies par Caroline Néron en ce qui a trait aux erreurs commises durant l'expansion rapide de son entreprise, lesquelles ont mené à la situation précaire à laquelle elle doit faire face aujourd'hui.

«De mettre la croissance fulgurante sur le fait que tes directeurs financiers ne restaient pas. J'ai eu une croissance de 0 à 2500 employés en huit ans. Et devine? Un seul directeur financier, lance-t-il.

Maintenant, tu sais pourquoi tes employés ont peur? Car tu n'offres pas de transparence. Imagine-toi dans un avion et qu'il y a de la turbulence et que le pilote ne nous avise pas de ce qui se passe... On va avoir peur aussi.»

François Lambert persiste et signe en lançant que Caroline Néron aurait dû se concentrer davantage sur son entreprise plutôt que de consacrer autant de temps à la compagnie Ola Bamboo, tout en attaquant directement la pertinence de sa marque.

«Tu sais pourquoi Ola Bamboo ont du succès? Car c'est un produit dont on a besoin qui est dans l'air du temps. Des bijoux. Est-ce qu'on en a vraiment besoin?»

«Ta faillite, je m'en balance. C'est ça le risque entrepreneur. Tes taxes impayées, ça ça me dérange. On ne parle pas d'un trimestre mais d'une longue période», conclut-il.

Également critiqué par Caroline Néron pour ses propos tenus la semaine précédente, Alexandre Champagne ne s'est pas exprimé (pour le moment) sur la riposte de cette dernière. Mais il a partagé de très jolis photos de son périple dans le désert des Mojaves sur ses réseaux sociaux.

