Les 10 tendances mode à adopter en 2019

Quoi de plus excitant que de se projeter dans le futur? Voici les 10 incontournables mode sur lesquels il faudra compter cette année 2019. Tour d'horizon des courants qui nous emporteront au fil des saisons avec chic et légèreté.

1 - Le corail

Pantone nous l'a annoncé, le corail est la couleur de 2019, tenez-vous prêt à éclairer votre garde-robe de cette nuance qui rime parfaitement avec printemps.

2 - Le cycliste

Même si cette tendance vous échappe encore... elle a défilé, autant dire qu'elle se retrouvera dans les vitrines de vos boutiques préférées. Prêtes à enfiler cet indispensable des beaux jours auquel vous ne pourrez échapper? Kim K. l'a déjà adopté c'est dire.

3 - Les franges

D'un accessoire au bas d'une jupe ou d'une robe, les franges viennent terminer des silhouettes en leur apportant ce « je ne sais quoi » de bohème-chic et de nonchalance parfaitement estivale.

Peter White via Getty Images

4 - Le crochet

Même votre bikini pourrait se décliner façon crochet - oui! - attention aux grosses vagues, autant dire que le crochet ne se limitera pas au napperon de la cuisine. Petit haut, maillots de bain, par touches ou en total look, la peau se dévoilera ici et là - ou complètement!

5 - Les plumes

En foulard ou carrément en total look, les plumes apporteront une touche de sophistication et de luxe qui rendront les soirées festives avec des airs des Années folles.

Christian Vierig via Getty Images

6 - Le jean patchwork

Pourquoi une sorte de jeans quand on peut mixer toutes les nuances possibles et imaginables? C'est un courant qui se poursuit et sur lequel il faudra compter absolument.

Timur Emek via Getty Images

7 - Le jaune citron

C'est l'effet soleil sur lequel il faudra compter! Un touche énergisante et dynamisante qui va mettre du pep dans votre vie.

Estrop via Getty Images

8 - Le plumetis et les pois

Délicieusement féminin, ces mini pois viennent ponctuer des tissus légers et transparents tels des voiles qui magnifient la silhouette.

9 - Le Tie & Dye

Ces imprimés nous faisant tourner la tête seront légion! Retour du mouvement hippie? Non, mais préparez-vous à en voir de toutes les couleurs.

Premyuda Yospim via Getty Images

10 - La dentelle

C'est un classique romantique des beaux jours et qui ne se dément pas. Tant mieux, on adore la fraîcheur et le romantisme d'une belle dentelle blanche.