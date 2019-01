«En direct de l'univers du jour de l'An»: de l'énergie à revendre

Comme le veut désormais la tradition, la soirée télé du 31 décembre a débuté avec En direct de l'univers - Spéciale du jour de l'An, sur les ondes d'ICI Télé.

Pour l'occasion, France Beaudoin et Marie-Chantal Perron (qui, pour l'occasion, avait revêtu le costume de l'IPL Madeleine Tessier d'Unité 9) ont «kidnappé» les invités d'honneur Maude Guérin, Kim Thúy, Pier-Luc Funk et Claude Legault.

La soirée a démarré en force avec un medley complètement éclaté mélangeant coups de coeur des artistes invités, airs marquants de la dernière année, et une multitude de clins d'oeil à l'actualité des douze derniers mois.

Les trois accords ont interprété la pièce (de circonstance) Tout le monde capote, tirée de leur plus récent album Beaucoup de plaisir, Dany Turcotte a revêtu la perruque de Dany Verveine pour chanter Y'a tu du pot icitte, puis Ludivine Reding a chantonné un passage de Fille de personne II d'Hubert Lenoir.

Se sont ensuite succédés des députées des différents partis politiques pour interpréter un air inspiré de La Bolduc, Jean-François Breau, Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Yann Perreau, Christophe Maé (en direct de Paris), Francis Reddy et Kim Richardson.

Facebook/En direct de l'univers En direct de l'univers - Spéciale du jour de l'An

Le Nouvel An de...

Accompagnés de choristes et de musiciens en très grande forme, Alexandre Goyette et Normand D'Amour ont mis le feu au plateau dans leurs flamboyants costumes de drag queens dans le segment consacré à Maude Guérin. La comédienne, visiblement très émue, a ensuite vu ses proches, Émile Proulx-Cloutier, Roch Voisine et Garou (en Blues Brothers) poursuivre en grand les festivités.

Après avoir reçu un martini de son barman favori, Claude Legault a vu sa conjointe Gaële interpréter un passage de Parle plus bas (tirée du film Le parrain). Marie Michèle Desrosiers a poussé quelques notes de 23 décembre de Beau Dommage, puis Luc Senay et sa conjointe, Stéphane Crête, Louis Champagne, Benoît Chartier et Michel Pagliaro ont donné des airs rock à la soirée - avec les effets pyrotechniques désirés.

France Castel a ensuite rejoint Kim Thúy pour interpréter la chanson de défoulement par excellence Total Eclipse of the Heart.

Nous avons eu droit au segment le plus émotif de la soirée lorsque Salomé Leclerc a poussé quelques notes de la berceuse Twinkle, Twinkle Little Star, tandis que le fils de l'écrivaine offrait un poème à sa mère.

Entouré de familles d'immigrants, Fred Pellerin a poursuivi quelques minutes plus tard ce moment d'émotion pur en chantant Amène-toi chez nous pour souligner le quarantième anniversaire de l'arrivée de la famille de Kim Thúy au Québec.

Manon Massé, les comédiens de l'émission Le chalet, les cousins et cousines de Pier-Luc Funk, Bernard Adamus, Jason Roy-Léveillée et Brigitte Boisjoli ont terminé ce tour de piste avec un medley pop rock qui a vite refait danser tout le studio.

Mais c'est la présence de Zaz, qui a interprété la toujours populaire Je veux, qui a totalement pris par surprise le jeune comédien aux mille et un registres.

Facebook/En direct de l'univers Zaz à «En direct de l'univers - Spéciale du jour de l'An»

Hommages aux disparus

Après que Claude Legault eut de nouveau fait part de son mépris pour l'administration Trump et que Pier-Luc Funk eut partagé son désir que l'on parle plus que jamais d'environnement en 2019, le temps était venu pour les nombreux artistes invités de rendre un hommage senti aux grands disparus de la dernière année.

Kim Richardson et Kathleen Fortin ont d'abord présenté leurs respects à Aretha Franklin, décédée en août dernier, en interprétant un medley des chansons Think, Respect et Chain of Fools.

Garou, Roch Voisine, Gaële et Guylaine Tanguay ont ensuite rendu un hommage à Charles Aznavour, qui nous a quittés le 1er octobre dernier.

Puis, le passage le plus significatif de l'intemporelle À la claire fontaine a résonné dans le studio tandis que défilaient les portraits de certaines figures marquantes du Québec ayant tiré leur révérence cette année, dont Johanne Fontaine et Bernard Landry.

Mission accomplie

Il y avait donc de l'énergie à revendre sur le plateau de France Beaudoin pour cette incomparable émission spéciale de fin d'année qui, une fois de plus, a parfaitement rempli son mandat en offrant des numéros survoltés mélangeant des classiques de toutes les époques dans une ambiance festive des plus contagieuses.

Les célébrations du 31 décembre ont ainsi débuté dans la joie, la bonne humeur et l'abondance... avant que les bons et les moins bons coups de la dernière année ne soient tournés en dérision par les équipes de À l'année prochaine, de Infoman et, évidemment, du Bye Bye 2018.

À voir également :