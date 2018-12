Que se soit en solo ou avec un partenaire, avoir un orgasme est assez sensationnel. Non seulement il aide à nous sentir bien, mais il peut également aider à réduire le stress, renforcer son système immunitaire et vous aider à dormir.

Partager tout ça avec un partenaire lors d'un orgasme simultané - lorsque les deux jouissent en même temps - devient une expérience intime qui crée assurément une connexion supplémentaire.

Mais avant de vous lancer dans cette quête sexuelle, sachez que l'orgasme simultané peut être difficile à atteindre. Donc, si vous n'avez pas encore expérimenté la chose, ne vous en faites pas.

Giulio Fornasar via Getty Images

«La plupart des gens pensent qu'ils sont censés avoir l'orgasme en même temps, comme c'est la seule façon qu'on le voit à la télévision et au cinéma, affirme la thérapeute sexuelle Vanessa Marin au HuffPost. Mais l'orgasme est un processus tellement personnel, et nous avons tous des moyens différents de l'atteindre. Si vous essayez d'atteindre l'orgasme en même temps, vous aurez toujours une personne qui essaie de se dépêcher et une autre qui essaie de ralentir. Les deux partenaires ont alors l'impression de ne pas s'y prendre correctement.»

Cela dit, si l'orgasme simultané est quelque chose que vous et votre partenaire voulez essayer, lancez-vous! Nous avons demandé aux sexothérapeutes et aux éducateurs sexuels de partager leurs conseils pour y arriver:

1. Déterminez premièrement ce qui vous excite vraiment

Nous avons tous des préférences et des désirs sexuels différents: ce qui allume une personne peut complètement en éteindre une autre. Si vous voulez une vie sexuelle satisfaisante, vous devez d'abord déterminer ce qui peut vous rapprocher du «Big O» - un jouet sexuel, des propos coquins, de la pornographie, par exemple - afin de pouvoir relayer cette information à votre partenaire.

«En vous connaissant sexuellement et en n'étant pas gêné de ce qui vous plaît ou vous rend confortable, vous aurez plus de chances de pouvoir communiquer vos besoins sexuels à votre partenaire, témoigne la psychologue et sexothérapeute, Janet Brito. Être sexuellement confiant vous aidera à vous sentir plus confiant par rapport à l'expérimentation de diverses positions qui pourraient vous aider à cibler vos zones érogènes et celles de votre partenaire.»

Un moyen facile d'accroître votre connaissance de soi en matière de sexualité? En expérimentant plusieurs choses pendant la masturbation, suggère Chris Maxwell Rose, éducatrice sexuelle.

«Cela aide si vous avez tous les deux une fluidité dans votre propre plaisir, dit-elle. Beaucoup d'entre nous sont loin d'en parler avec fluidité, alors masturbez-vous et portez une attention à la façon dont votre corps laisse monter l'excitation.»

2. Communiquez ce dont vous avez besoin à votre partenaire avant, pendant et après les rapports sexuels

Attendre que votre partenaire lise dans vos pensées est la recette vers une vie sexuelle terne. Vous devriez vous sentir à l'aise de partager ce qui vous aide à atteindre l'orgasme, et inversement. Puis, dans le feu de l'action, vous pouvez dire à quel point vous êtes près ou loin de la jouissance et tenter de vous synchroniser.

«Si vous voulez avoir un orgasme ensemble, il peut être très utile de communiquer où vous vous situez par rapport à l'atteinte de l'orgasme, atteste Jesse Kahn, directeur et sexothérapeute au centre Gender & Sexuality Therapy Collective. «Si vous êtes proche, mais que votre partenaire ne l'est pas, ralentissez peut-être légèrement la stimulation de votre corps tout en vous concentrant sur la stimulation de votre partenaire, puis reprenez les activités que vous aimez qui stimulent vos deux corps.»

RapidEye via Getty Images

3. Chacun son tour

Personne n'aime les amoureux égoïstes. Les meilleures expériences sexuelles sont agréables lorsque chacun s'engage au plaisir de l'autre.

«Une fois que vous avez cartographié vos zones érogènes, votre propre excitation, vous avez beaucoup à apprendre sur le corps de tout nouveau partenaire et sur son fonctionnement, fait savoir Maxwell Rose. La communication est essentielle, bien sûr, mais il faut aussi porter attention à l'autre, à donner à tour de rôle des massages, du sexe oral ou manuel, et du plaisir avec des jouets sexuels.»

Se relayer est nécessaire pour des relations sexuelles mutuellement gratifiantes, déclare Janet Brito.

«Concentrez-vous sur la connaissance des zones de plaisir de chacun et concentrez-vous sur le toucher. Une fois que vous êtes tous les deux sur la même page, dites-lui ce que vous devez mettre de côté et élaborez un plan de match pour atteindre un orgasme simultané.»

4. Établissez un contact visuel

Le contact visuel pendant les rapports sexuels est une forme de communication non verbale qui peut vous garder soudé. Vous n'avez pas besoin de regarder l'autre sans cligner des yeux sans arrêt (ça ferait peur). Le simple fait de vous regarder directement dans les yeux de temps à autre peut vous aider à rester connecté.

«Le regard est très érotique et peut aider à synchroniser votre respiration pour plus d'excitation et avoir un orgasme plus fort», note la psychologue et sexothérapeute Shannon Chavez.

5. Priorisez une stimulation lente et régulière

Si un partenaire a tendance à jouir en premier, essayez de ralentir un peu la cadence afin de ne pas les surexciter trop tôt.

«Si vous constatez que vous êtes susceptible d'avoir un orgasme avant votre partenaire, ralentissez et informez-le que vous devez faire une pause ou changer de position, conseille Janet Brito. Changez de vitesse et concentrez-vous sur votre partenaire. Savourez l'instant présent et une fois que votre partenaire est sur le point d'atteindre un orgasme, rejoignez-le à nouveau et aidez-vous les uns les autres afin que ça se termine de manière satisfaisante.»

N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Prenez juste votre temps et profitez de la montée de l'excitation.

«Les montées lentes d'énergie érotique résultant du plaisir mutuel vont mener à l'orgasme», ajoute Shannon Chavez.

6. Ne boudez pas les jouets sexuels

Connectez-vous à votre côté coquin en incorporant des jouets sexuels dans le mélange. Si vous aimez la stimulation clitoridienne - quelque 37% des femmes ne peuvent pas jouir sans - un vibrateur peut être un outil très pratique.

«Utiliser un vibrateur ou vos mains pendant la pénétration peut vous aider à atteindre l'orgasme en même temps que votre partenaire pendant les rapports sexuels avec pénétration, confirme Kahn. Vous pouvez interrompre momentanément la pénétration pour mettre la main sur votre vibrateur» pour terminer la chose en beauté.

Comme vous le savez, les jouets sexuels ne sont pas réservés aux femmes. Il y a des variantes pour chaque type de corps. Pensez au cock ring, par exemple.

«Un anneau pénien peut retarder l'orgasme en restreignant le flux sanguin vers les organes génitaux, ce qui vous permet de vous rapprocher de l'orgasme avec un partenaire qui a besoin de plus de temps que vous», pointe Andrea Glik, psychothérapeute au sein du collectif Gender and Sexuality Therapy.

Getty Creative

7. Essayez de ne pas trop y penser

Se concentrer sur l'objectif singulier d'avoir un orgasme simultané peut en réalité être contre-productif, car il vous évite de profiter du moment, en ajoutant une pression excessive et du stress à ce qui devrait être une expérience amusante.

«Souvent, quand une personne est incapable d'atteindre l'orgasme, c'est parce qu'une sorte d'inhibiteur le gêne: se sentir anxieux, être défaitiste, trop penser à si ça va se produire ou non», affirme le sexologue au HuffPost.

Essayez de respirer profondément afin de pouvoir profiter pleinement de l'expérience, que vos orgasmes se produisent en synchronisation ou non.

«N'en faites pas un objectif ou n'y pensez pas trop. Concentrez-vous sur votre corps et détendez-vous avec votre partenaire, conseille Mme Chavez. Amusez-vous et ne le voyez pas comme une tâche. Débarrassez-vous de vos attentes et concentrez-vous sur votre présence et sur votre plaisir ainsi que celui de votre partenaire.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été traduit de l'anglais.