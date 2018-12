Caféinomanes, direction le centre-ville! Les brûleries sherbrookoises Faro débarquent à Montréal, sur Sainte-Catherine, avec leur expertise et leurs fins cafés, dont une nouvelle cuvée élaborée en collaboration avec le populaire chef Danny St Pierre.

Il s'agit du premier pied-à-terre dans la métropole pour le manufacturier de produits caféinés spécialisés, après avoir ouvert quelques boutiques dans les Cantons-de-l'Est et des comptoirs chez Radio-Canada et Ubisoft notamment.

En plus de vous y délecter d'un latté, americano ou expresso, vous pouvez y faire le plein de grains, d'accessoires à café (pensez au Chemex) et de connaissances. Les Brûleries Faro disent miser sur l'expérience éducative.

On vous propose aussi sur place, au 1444 rue Sainte-Catherine Ouest, tous les cafés de la marque divisés en trois gammes : «torréfaction limitée» qui comprend des cafés de terroirs, souvent complexes, les «classiques» à l'épreuve du temps et «responsables» qui sont tous biologiques, dont un équitable.

JfGalipeau.ca pour HuffPost Québec

Peut-être profiterez-vous de votre visite pour goûter à la série «Découvertes du chef» signée Danny St-Pierre. De pair avec les experts de Faro, il a créé un mélange de grains, nommé Liscio, alliant les notes florales et acides du Tarrazú costaricain au caramel du Peaberry tanzanien et à l'onctuosité du Kapi Royal indien. Ensemble, ils ont également mis de l'avant un café d'origine dont les grains d'appellation Waykan proviennent de fermes du Huehuetenango, une région coup de cœur du chef. Cultivés en altitude au Guatemala et récoltés à la main, les grains Waykan offrent une dense palette aromatique conférant au café ses vertus de vivacité et de persistance.

Courtoisie

« Ayant cessé de boire de l'alcool il y a quelques années, j'ai développé un réel plaisir à découvrir les spécificités et les arômes de chaque terroir de café, tout comme je le faisais avec le vin, affirme M. St-Pierre. Cette co-création avec un ami de longue date [NDLR : oeuvrant au sein des Brûleries Fafo] me réjouit et j'espère démontrer au plus grand nombre de personnes l'intérêt de découvrir l'envers de chaque tasse de café. »

Le HuffPost Québec était à la soirée d'inauguration du café montréalais. Voici toutes les photos de la soirée ultra caféinée :