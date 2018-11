Qualité Motel, le projet électro-pop des cinq membres de Valaire, a encore une fois frappé dans le mille.

Si vous vous cherchez un album pour faire lever votre party en fin de semaine, vous ne vous tromperez pas avec C'est pas la qualité qui compte.

Six ans après avoir sorti Motel California, Qualité Motel a lancé le 2 novembre dernier son deuxième album. De grands noms de la musique québécoise ont encore une fois accepté de prêter leurs voix.

Karim Ouellet, Koriass, Simon Proulx (chanteur des Trois Accords), Jimmy Hunt, FouKi, Sarahmée, Les Louanges et on en passe. Les gars de Qualité Motel ont composé les mélodies, ou les beat si vous préférez, laissant toute la liberté de l'écriture à leurs collaborateurs.

L'album de 14 chansons a tout pour plaire. Chaque pièce a sa propre âme et colle au style de son interprète et de Qualité Motel, tout en restant facile à écouter, l'un des buts recherchés par les cinq Sherbrookois.

«Contrairement au dernier album [de Qualité Motel] qui se voulait un peu plus agressif, carré et des fois saturé, celui-ci est quand même assez propre. Ce sont des chansons qui sont assez pop. On voulait justement lui donner des prods qui restent musicalement intéressantes avec un petit côté pop», a expliqué Louis-Pierre Phaneuf, alias Luis Clavis, un des membres du groupe, dans un entretien téléphonique.

EN VIDÉO: le lancement de Qualité Motel au Club Soda

Qualité Motel, c'est un peu l'échappatoire de Valaire. En spectacle, bien qu'ils soient derrière leurs tables tournantes au lieu de leurs instruments, François-Simon Déziel, Jonathan Drouin, Julien Harbec, Thomas Hébert et Louis-Pierre Phaneuf ont la même intensité et le même plaisir.

C'est ce qui se dégage aussi sur cet album.

«Avec Qualité Motel, on veut faire des trucs qu'on ne se permet pas vraiment avec Valaire. C'est plus fromagé, plus pop, plus standardisé parfois», a mentionné Luis Clavis.

Même Marie-Élaine Thibert se prête au jeu

Lorsqu'on regarde la brochette d'artistes qui collaborent à C'est pas la qualité qui compte, le nom qui surprend le plus est celui de Marie-Élaine Thibert. Mais nous vous avertissons. Le couplet qu'elle chante va vous rester dans la tête très longtemps.

Avec Fanny Bloom, l'ancienne participante de Star Académie interprète La peau des gens qu'on aime sur un rythme suave et sensuel. On pourrait croire que cela sonnerait bizarre avec la voix de Marie-Élaine Thibert. Mais au contraire, la puissance de sa voix ne vient que renforcer la qualité de cette chanson qui est l'une des préférées du HuffPost Québec sur cet album.

Une autre pièce qui se démarque sur l'album est celle interprétée par Sarahmée. J'veux l'motel pas le ritz commence par un couplet brillamment rappé par la sœur de Karim Ouellet. S'ensuit un rythme plus électro-dance par la suite et un refrain assez catchy, une tendance sur la plupart des morceaux de l'album.

Comme leur rythme ont toujours bien fonctionné avec des rappeurs, il n'est pas étonnant de voir les chansons Y'a pire avec Eman, Presque par cœur avec Fouki et Vendou, J'veux une benz interprété par Lary Kidd, Pichassine avec les gars de Rednext Level et Basilic avec Koriass, Vinny Bombay et... la voix de Christian Bégin.

Basilic est d'ailleurs la seule chanson de l'album où les membres de Qualité Motel ont imposé des paroles. Le refrain (C'est pas du romarin, c'est du basilic) était déjà utilisé en spectacle par les cinq membres, ce qui les a incités à le mettre sur l'album.

Qualité Motel sera en spectacle à Sherbrooke, la ville natale du groupe, Québec, Baie-Saint-Paul et au Massif de Charlevoix au cours des prochaines semaines.

Pour ce qui est de Valaire, Luis Clavis a affirmé que le groupe n'avait pas d'objectif précis pour le moment, mais qu'il allait se rasseoir très bientôt pour discuter des projets à venir.

Pour connaître toutes les dates de spectacle de Qualité Motel, vous pouvez consulter sa page Facebook.