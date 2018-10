Voici les artistes qui prendront part à «La Fureur, spécial 20 ans»

Tel qu'annoncé en grande pompe en mai dernier, La fureur revivra sur les ondes d'ICI Télé pour un soir seulement en janvier 2019, question de célébrer le 20e anniversaire de la très populaire émission de variétés animée par Véronique Cloutier entre 1998 et 2003, puis par Sébastien Benoît entre 2003 et 2007.

Radio-Canada a dévoilé, ce jeudi 25 octobre, la liste des artistes qui prendront part à cette émission spéciale de 90 minutes, animée par Véronique Cloutier.

L'équipe des filles sera pilotée par Élyse Marquis, qui sera épaulée par les habituées Linda Malo, Hélène Bourgeois-Leclerc et Isabelle Brossard. Du côté des recrues, nous retrouverons Sarah-Jeanne Labrosse, Katherine Levac, Maripier Morin et Mariana Mazza.

Chez les garçons, Sébastien Benoît agira à titre de capitaine aux côtés d'Alex Perron, Jean-Nicolas Verreault et Louis Morissette. Chez les recrues, notons la présence de Pierre-Yves Lord, Phil Roy, Pier-Luc Funk et Jay Du Temple.

Au total, 274 épisodes de La fureur ont été diffusés sur les ondes de Radio-Canada, entre 1998 et 2007, tous en direct. Plus de 2300 chansons différentes y ont été interprétées, et 900 prestations y ont été offertes. Et ce, en français 71% du temps, soulignait fièrement Véronique Cloutier en mai dernier.

La fureur, Spéciale 20 ans sera diffusée en direct le samedi 5 janvier à 21h sur les ondes d'ICI Télé.