Le prince Harry se met en speedo

Le Prince Harry a fait fi du protocole en enfilant un speedo (par dessus son pantalon!!!) devant de nombreux photographes qui ont immortalisé ce moment plutôt inédit. C'était lors d'un événement des Jeux Invictus à Sydney.

Le duc de Sussex ne manque pas d'humour comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Game on Down Under! Catch all the fun tonight when Dylan Alcott chats to Prince Harry and Aussie Invictus Games competitors Nicole Bradley and Matt Model on Invictus Games Today at 7.40pm

AEDST #ABCyours#IG2018 @KensingtonPalace pic.twitter.com/ClVSwv5S7p — ABC TV + iview (@ABCTV) 21 octobre 2018

Cette tournée fait l'objet de l'attention des photographes du monde entier entre la grossesse de Meghan Markle annoncée avant leur départ et les événements surprises qui émaillent ce voyage officiel.

On ne se lasse pas par ailleurs du chic de Meghan Markle qui en tout temps rayonne, avec un coup de coeur pour cette robe d'été toute simple qui lui sied à merveille. Décontracté et souriant le jeune couple semble plus amoureux que jamais.

Pool/Samir Hussein via Getty Images FRASER ISLAND, QUEENSLAND - OCTOBER 22: (NO UK SALES FOR 28 DAYS) Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex visit Kingfisher Bay Resort on October 22, 2018 in Fraser Island, Australia. The Duke and Duchess of Sussex are on their official 16-day Autumn tour visiting cities in Australia, Fiji, Tonga and New Zealand. (Photo by Pool/Samir Hussein/WireImage)

Selon un reporter, Meghan a indiqué à une femme avec qui elle discutait qu'elle se levait à 4h30 pour faire du yoga, malgré le décalage horaire.

Le couple a eu beaucoup de moments doux au cours de la tournée jusqu'à maintenant, comme quand Meghan a tenu un parapluie pour Harry pendant qu'il livrait un discours sur l'importance de chercher de l'aide pour la santé mentale, et bien sûr quand ils ont rencontré le plus mignon petit garçon jamais vu.

