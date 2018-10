Meghan Markle porte un collier de pâtes fait par l'un de ses petits fans

Chaque jour Meghan Markle fait parler d'elle, et c'est toujours pour nous donner le sourire. Après l'annonce de sa grossesse, la duchesse de Sussex et le prince Harry sont en voyage officiel en Australie - ce qui donne lieu à des clichés plus mode et plus attendrissants les uns que les autres. Le plus cute de tous?

C'est ce petit garçon qui a offert à Meghan ce collier de pâtes. Gavin Hazelwood, 6 ans, avait préparé cette délicate attention accompagnée de ce petit mot.

Gavin woke up "with a cough" so had to stay home from school today. He whipped together a necklace for Meghan, painted it gold and hopes to give it to her soon. @newscomauHQpic.twitter.com/Y3y3OZjjRK